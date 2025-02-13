Αποκλιμάκωση καταγράφηκε στις τιμές εκροών στη γεωργία-κτηνοτροφία τον Δεκέμβριο, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη «βουτιά» κατά 32,6% που παρουσίασαν οι τιμές στο ελαιόλαδο, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Δεκεμβρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 3,4%.

Ο αντίστοιχος δείκτης του Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2022, είχε σημειώσει αύξηση 9,2%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 3,4%, τον μήνα Δεκέμβριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2023, οφείλεται: α) στη μείωση κατά 4,3% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ελαιόλαδο, και β) στην αύξηση κατά 1,7% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2024, παρουσίασε αύξηση 0,2%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024 – Δεκεμβρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2023 – Δεκεμβρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 4,2%.

Μείωση παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2024 και ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, καθώς υποχώρησε κατά 2,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2023, έναντι μείωσης 1,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Δεκεμβρίου 2023 με τον Δεκέμβριο 2022.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 2,3%, τον μήνα Δεκέμβριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2023, οφείλεται: α) στη μείωση κατά 3,6% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά και β) στην αύξηση κατά 1,7% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2024, ο Γενικός Δείκτης Εισροών του Δεκέμβριο 2024, παρουσίασε αύξηση 0,1%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024 – Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 1,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2023 – Δεκεμβρίου 2023.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.