Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδιάζει να συμπεριλάβει το μέτρο της επιβολής ανώτατου ορίου στις τιμές του φυσικού αερίου στην επικείμενη στρατηγική της για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, δήλωσε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαψεύδοντας τις φήμες ότι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ εξετάζει ένα τέτοιο μέτρο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, μια πρόταση για τη μείωση των τιμών εισαγωγής φυσικού αερίου «δεν είναι πιθανό» να περιλαμβάνεται στο βιομηχανικό σχέδιο για την Πράσινη Συμφωνία που θα παρουσιαστεί αργότερα αυτό τον μήνα.

Η δήλωσή του ακολούθησε την έντονη αντίθεση που εξέφρασαν οι εταιρείες εμπορίας και παραγωγής ορυκτών καυσίμων στο ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου. Την Τρίτη 11 βιομηχανικές ενώσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών Εμπορίας Ενέργειας και η Διεθνής Ένωση Παραγωγών Πετρελαίου και Αερίου, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου μέσω επιστολής τους προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκφράζοντας τις «έντονες ανησυχίες» τους για τις επιπτώσεις του μέτρου.

Όπως ανέφεραν, η επιβολή πλαφόν θα μπορούσε να έχει «εκτεταμένες αρνητικές επιπτώσεις στη σταθερότητα των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού όλης της ηπείρου», προσθέτοντας ότι θα υπονόμευε την αξιοπιστία της Ευρώπης ως πελάτη φυσικού αερίου και θα έστρεφε τις ροές εκτός του μπλοκ.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρωτεύουσες της ΕΕ συμφώνησαν αρχικά στην επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές του φυσικού αερίου, που θεωρητικά θα έθετε ένα ταβάνι στις τιμές εισαγωγών, κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης που ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Ωστόσο, το μέτρο, η ισχύς του οποίου έληξε αυτόν τον μήνα, προέβλεπε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που όμως δεν εκπληρώθηκαν ποτέ και έτσι δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ.

Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο καθώς οι Βρυξέλλες ετοιμάζονται να παρουσιάσουν ένα φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο στις 26 Φεβρουαρίου, γνωστό και ως Βιομηχανικό Σχέδιο για την Πράσινη Συμφωνία, για την αναζωογόνηση της ασθμαίνουσας βαριάς βιομηχανίας του μπλοκ. Το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων ένα νέο «σχέδιο δράσης για προσιτή ενέργεια», που θα καθορίζει μέτρα για τη μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εταιρείες ενέργειας ανησυχούν ότι μεταξύ των μέτρων θα είναι και η θέσπιση ανώτατου ορίου στις τιμές του φυσικού αερίου, αφού σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου η αντιπρόεδρος της ΕΕ Τερέζα Ριμπέρα, που είναι αρμόδια για την καθαρή, δίκαιη και ανταγωνιστική μετάβαση, είχε ταχθεί υπέρ της συμπερίληψης του μέτρου.

Ωστόσο, η αναβίωση του μέτρου θα άνοιγε εκ νέου μια πολιτικά τοξική συζήτηση. Οι προηγούμενες συνομιλίες περιλάμβαναν μήνες διαμάχης μεταξύ χωρών που είναι σε μεγάλο βαθμό υπέρ της ελεύθερης αγοράς, όπως η Ολλανδία, η Γερμανία και η Δανία - που τάχθηκαν έντονα κατά της πρότασης - και των χωρών με μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πολωνία.

«Θα ήταν πιο έξυπνο για την Επιτροπή να εξετάσει τις προοπτικές της αγοράς φυσικού αερίου αντί να διατηρήσει τα μέτρα για την κρίση του 2022», ανέφερε ένας διπλωμάτης της ΕΕ.

Η συζήτηση προκαλεί πλέον ανησυχίες και σε χώρες που στο παρελθόν υποστήριζαν το μέτρο. «Εάν ο μηχανισμός ήταν λίγο αναβαθμονομημένος, μπορεί να υπήρχε όφελος - αλλά με τεράστιο κίνδυνο οι μεταφορείς [υγροποιημένου φυσικού αερίου] να στέλνουν το LNG στην Ασία», δήλωσε ένας δεύτερος διπλωμάτης της ΕΕ.

Ένα νέο ανώτατο όριο τιμών θα εγείρει επίσης ακανθώδη νομικά ερωτήματα. Το μέτρο είχε εγκριθεί το 2022 ως περιορισμένης χρονικής διάρκειας νομοθεσία έκτακτης ανάγκης, όταν οι τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν σε πάνω από 340 ευρώ ανά MWh τον Αύγουστο εκείνου του έτους. Η υιοθέτηση ενός παρόμοι μέτρου τώρα θα ήταν νομικά δύσκολη, σύμφωνα με αξιωματούχος της ΕΕ, καθώς «δεν βρισκόμαστε πια σε κρίση», που σημαίνει ότι «θα πρέπει να αναλύσουμε προσεκτικά τις επιλογές».



