Τίθεται σε εφαρμογή η μεταρρύθμιση της διοικητικής δομής του Υπερταμείου (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας), με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, που ορίζει τη σύνθεση του Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι με το νόμο 5131/2024, το Εποπτικό Συμβούλιο του Υπερταμείου αντικαταστάθηκε από πενταμελές Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, τα τρία μέλη του οποίου ορίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο δια του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τα άλλα δύο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο τα μέλη που ορίζονται από το Δημόσιο είναι ένας υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ένας γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ. Η απόφαση του κ. Χατζηδάκη προβλέπει ότι στις θέσεις αυτές τοποθετούνται αντίστοιχα η υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, ο γενικός Γραμματέας του υπουργείου Γιώργος Χριστόπουλος και ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας.

Από την πλευρά της ΕΕ και του ESM παραμένουν οι Jacques Le Pape (πρόεδρος του Συμβουλίου) και Kevin Cardiff (μέλος).

Πηγή: skai.gr

