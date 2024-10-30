Το Υπουργείο Τουρισμού εργάζεται εντατικά στην κατεύθυνση της βιώσιμης και ποιοτικής ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού, τόνισε η Υπουργός κα Όλγα Κεφαλογιάννη, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για την υποπαραχώρηση του δικαιώματος κατασκευής, λειτουργίας, διαχείρισης, συντήρησης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Μεγάλων Σκαφών στην Κέρκυρα.

«Η ανάπτυξη της Μαρίνας Μεγάλων Σκαφών αναψυχής (mega yacht) στην Κέρκυρα», υπογράμμισε η κα Όλγα Κεφαλογιάννη, «εντάσσεται στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την αναβάθμιση και αξιοποίηση των τουριστικών υποδομών στους τουριστικούς λιμένες της χώρας. Ο θαλάσσιος τουρισμός δημιουργεί υψηλού επιπέδου, πολλαπλασιαστικά -άμεσα και έμμεσα- οφέλη σε επίπεδο τοπικής και εθνικής οικονομίας».

Η σύμβαση υπεγράφη, μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας και αφετέρου της εταιρείας «LAMDA CORFU MARINA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», θυγατρική της εταιρείας «LAMDA MARINAS INVESTMENTS SMSA», η οποία ανακηρύχθηκε Προτιμητέος Επενδυτής τον Ιούλιο του 2023 στον διαγωνισμό που διενήργησε το ΤΑΙΠΕΔ.

Η συνολική αξία του τιμήματος που θα καταβάλλει ο υπο-παραχωρησιούχος με βάση τη σύμβαση που υπεγράφη θα ξεπεράσει τα 89 εκατ. ευρώ σε βάθος 40 ετών. Περιλαμβάνει α) οικονομικό αντάλλαγμα που θα καταβληθεί εφάπαξ με την έναρξη της υπο-παραχώρησης και β) ποσοστό επί του κύκλου εργασιών του υπο-παραχωρησιούχου το οποίο θα καταβάλλεται ετησίως. Επιπρόσθετα, ο υπο-παραχωρησιούχος θα υλοποιήσει και επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ για την εκ του μηδενός κατασκευή και ανάπτυξη της Μαρίνας. Πρόκειται για την πρώτη Μαρίνα αυτού του μεγέθους που κατασκευάζεται εκ του μηδενός τα τελευταία 20 χρόνια.

H αδειοδοτημένη Μαρίνα Μεγάλων Σκαφών αναψυχής βρίσκεται εντός του Λιμένα Κέρκυρας και χωροθετείται δυτικά του προβλήτα κρουαζιέρας, πλησίον του Σταθμού Επιβατών. Θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί 98 σκάφη μήκους έως 140 μέτρων και έχει χερσαία ζώνη 39.400 τ.μ.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης, η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλης Κουτουλάκης, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Βασιλική Κουτσούκου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου/Growthfund, Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, Σπυρίδων Ζερβόπουλος, ο Chief Investment Officer της LAMDA DEVELOPMENT, Θεόδωρος Α. Γαβριηλίδης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA MARINAS INVESTMENTS SMSA, Σταύρος Κατσικάδης.

