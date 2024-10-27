Χατζηδάκης: Ένα μέρος των εσόδων από τη φοροδιαφυγή θα κατευθυνθεί σε περαιτέρω μείωση φόρων

«Αποτελεί δέσμευση της Κυβέρνησης ότι, πέρα από την στήριξη της κοινωνικής πολιτικής, ένα τμήμα της αύξησης των εσόδων που θα προέλθουν από τη μείωση της φοροδιαφυγής θα κατευθυνθεί σε περαιτέρω μείωση φόρων», τα παραπάνω τονίζει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στον γενικότερο σχεδιασμό της κυβέρνησης που στοχεύει στον περαιτέρω περιορισμό της φοροδιαφυγής με την ταυτόχρονη αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο υπουργός, «η προσπάθεια μας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι διαρκής και παράγει ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Χάρη στις 11 πρωτοβουλίες που θεσπίσαμε, έχουμε αυξήσεις στις εισπράξεις εσόδων. Μάλιστα, είναι ενδεικτικό πως κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, έχουμε αύξηση εσόδων από ΦΠΑ κατά 10,3%, κάτι που οφείλεται τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσα από πρωτοβουλίες όπως η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές».

Παράλληλα αναφέρει ότι «όλα αυτά χωρίς να αυξηθούν φόροι αλλά αντιθέτως μειώνοντας φορολογικά βάρη, όπως στοχεύουμε να κάνουμε και το επόμενο έτος με 12 παρεμβάσεις μείωσης φόρων και εισφορών. Υπολογίζουμε ότι, χάρη στην προσπάθεια που κάνουμε για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, έως το 2027, θα έχουμε σταδιακά μία αύξηση των κρατικών εσόδων της τάξεως των 2,5 δισ. ευρώ ετησίως. Αυτή είναι μια απτή απάντηση απέναντι στην κοινωνική αδικία που γεννά η φοροδιαφυγή».

Στο υπουργείο βασική επιδίωξη είναι να υπάρξει περιορισμός της φοροδιαφυγής, κάτι που σύμφωνα με τον Κ. Χατζηδάκη «είναι για εμάς εργαλείο, προκειμένου όλοι όσοι πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους, να πληρώνουν τελικά λιγότερους φόρους».

Το υπουργείο έχει καταρτίσει έναν σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια, ο οποίος περιλαμβάνει τις εξής σημαντικές στρατηγικές:

1. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών: Η κυβέρνηση σχεδιάζει επιπλέον μείωση κατά 0,5% στις ασφαλιστικές εισφορές το 2027, η οποία ανέρχεται σε μία ποσοστιαία μονάδα.

2. Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης: Από το 2026 προγραμματίζεται μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%, ενώ μακροπρόθεσμος στόχος είναι η πλήρης κατάργησή τους. Αυτή η αλλαγή βασίζεται στην υλοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των εισοδημάτων και της περιουσιακής κατάστασης, με στόχο να εξαλειφθούν οι αδικίες σε βάρος πολιτών με χαμηλά εισοδήματα.

3. Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος: Από το 2025, το τέλος επιτηδεύματος θα καταργηθεί για ελεύθερους επαγγελματίες (και αυτούς που αμείβονται με μπλοκάκια) και ατομικές επιχειρήσεις.

4. Μείωση ΦΠΑ: Το προεκλογικό πρόγραμμα της κυβέρνησης προβλέπει μείωση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 22% και του μειωμένου συντελεστή από 13% σε 11%.

5. Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος: Σχέδια για μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, ιδιαίτερα για τα μεσαία εισοδήματα, βρίσκονται στο τραπέζι, με στόχο την ελάφρυνση των πολιτών.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η επιτυχής υλοποίηση του σχεδιασμού της ΑΑΔΕ προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Το σχέδιο που έχει εκπονήσει ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής, η θητεία του οποίου πιθανότατα θα ανανεωθεί, εστιάζεται στους εξής άξονες παρεμβάσεων:

Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για τον εντοπισμό κινδύνων μη συμμόρφωσης και τον προσδιορισμό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης.

Κεντρικός συντονισμός φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων για τη διασφάλιση αποτελεσματικότητας και διαφάνειας στη διαδικασία.

Αναδιοργάνωση των δομών και διαδικασιών ελέγχου για τη βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού.

Ψηφιοποίηση των διαδικασιών και ενίσχυση των προγνωστικών μοντέλων για την έγκαιρη ανίχνευση παραβατικών συμπεριφορών.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, το Στρατηγικό Σχέδιο 2025-2029 θέτει τις βάσεις για έναν πιο σύγχρονο και δικαιότερο φορολογικό μηχανισμό. Η επιτυχία του θα είναι το κλειδί για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της κυβέρνησης και την παροχή των φοροελαφρύνσεων που επιδιώκονται.

