Στη δημοπρασία που πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, καταγράφηκε μείωση του επιτοκίουστη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων Τρίμηνης διάρκειας.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,63% από 2,84%

Πιο συγκεκριμένα στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,63% από 2,84% . Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,061 δισ.ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,12 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2024. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

