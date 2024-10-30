Δήμας: Η Ελλάδα ισχυροποιεί την παρουσία της στο ΔΝΤ και από δανειολήπτης γίνεται πιστωτής

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η κύρωση της υπ’ αριθ. 79-1 απόφασης του Συμβουλίου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σχετικά με την Δέκατη Έκτη Γενική Αναθεώρηση των Μεριδίων Συμμετοχής και του πίνακα για τη μείωση των Νέων Διευθετήσεων Δανεισμού.

Όπως τόνισε κατά την εισήγησή του ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρίστος Δήμας, στην Ολομέλεια της Βουλής «ενισχύεται η αξιοπιστία και το κύρος της χώρας μας μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής της σε έναν μεγάλο διεθνή οικονομικό οργανισμό (ΔΝΤ), ο οποίος αποτελεί τον δανειστή έσχατης ανάγκης σε περιπτώσεις σοβαρών δημοσιονομικών ανισορροπιών ή ανισορροπιών στο ισοζύγιο πληρωμών τους».

Ο νόμος αφορά την αύξηση των μεριδίων συμμετοχής ή άλλως ποσοστώσεων (Quota Increase) και των 190 κρατών-μελών του ΔΝΤ κατά 50%, αναλογικά της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο του Ταμείου και τη μείωση του ύψους των Νέων Πιστωτικών Διευθετήσεων αλλιώς των New Arrangements to Borrow (ΝΑΒ Rollback).

Το σύνολο των μεριδίων συμμετοχής του ΔΝΤ θα ανέλθει συνολικά σε 715,7 δισ. ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα SDR (960 δισ. USD), δηλαδή θα αυξηθεί κατά 238,6 δισ. ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα SDR ή 320 δισ. USD, με την εν λόγω αύξηση να συνοδεύεται από μείωση των Νέων Διευθετήσεων Δανεισμού από 364 δισ. ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα SDR (485 δισ. USD) σε 303 δισ. ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα SDR (404 δισ. USD).

Αναφορικά με τη χώρα μας, οι ως άνω αποφάσεις συνεπάγονται την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής μας από 2,4 δισ. ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα SDR (3,2 USD) σε 3,6 δισ. ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα SDR (4,9 δισ. USD) και τη μείωση του ύψους των Νέων Διευθετήσεων Δανεισμού από 1,7 δισ. SDR (2,2 δισ. USD) σε 1,4 δισ. SDR (1,9 δισ. USD).

Όπως είναι γνωστό, τα Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα αποτελούν ένα είδος διεθνούς αποθεματικού περιουσιακού στοιχείου, διαθέσιμο στα μέλη του ΔΝΤ και το ίδιο το ΔΝΤ, το οποίο δημιουργήθηκε από το Ταμείο βασισμένο σε ένα σταθμισμένο καλάθι πέντε μεγάλων διεθνών νομισμάτων στο οποίο περιλαμβάνεται προφανώς και το ευρώ μαζί με το δολάριο Αμερικής, το Γιεν, τη λίρα στερλίνα και το Κινεζικό νόμισμα με σκοπό τη δυνατότητα ανταλλαγής αυτών των δικαιωμάτων με άλλα νομίσματα ή την αποπληρωμή υποχρεώσεων των χωρών-μελών του ΔΝΤ όπως η εξόφληση δανείων προς αυτό.

Τι κερδίζει η Ελλάδα με την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής της:

Τα μερίδια συμμετοχής στο ΔΝΤ δεν έχουν μόνο τον ρόλο του κεφαλαίου που οφείλει κάθε μέλος στο Ταμείο αλλά συνδέονται και με άλλες σημαντικές λειτουργίες και συγκεκριμένα:

Προσδιορίζουν τον αριθμό των ψήφων που δικαιούται κάθε μέλος στις διαδικασίες αποφάσεων του Ταμείου.

Προσδιορίζουν το ύψος της βοήθειας που μπορεί να λάβει μία χώρα από το Ταμείο.

Καθορίζουν το μερίδιο κάθε χώρας σε περίπτωση που το Ταμείο προχωρήσει σε γενική κατανομή SDR, όπως, άλλωστε είχε συμβεί τον Αύγουστο του 2021, οπότε η χώρα μας έλαβε από το ΔΝΤ 3 δισ. δολ ΗΠΑ περίπου εκ της συνολικής κατανομής του ΔΝΤ ύψους 650 δισ. δολ ΗΠΑ.

Με βάση τα παραπάνω η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να αυξήσει σε απόλυτο αριθμό το μερίδιο συμμετοχής της στο ΔΝΤ διατηρώντας το ποσοστό συμμετοχής της στο Ταμείο. Άλλωστε ενδεικτικό της σύμπνοιας που υπάρχει αναφορικά με το ως άνω θέμα είναι ότι στις 15 Δεκεμβρίου 2023, οπότε ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψηφοφορίας της πρότασης του ΔΝΤ για αύξηση των μεριδίων συμμετοχής, η πρόταση είχε υπερψηφιστεί από σύνολο μελών του Ταμείου που εκπροσωπούσαν το 92,86% της συνολικής δύναμης ψήφων.

Η αύξηση των Μεριδίων Συμμετοχής στο ΔΝΤ, σε συνδυασμό με τη μείωση των Νέων Πιστωτικών Διευθετήσεων, θα διατηρήσει μεν την δανειοδοτική του ικανότητα στα 696 δισ. SDR, ενώ παράλληλα θα μειώσει την εξάρτηση του Ταμείου από δανειοδοτικούς πόρους, θα αποκαταστήσει τον πρωταρχικό ρόλο των ποσοστώσεων στη δανειοδοτική ικανότητα του Ταμείου και θα ενισχύσει τον ρόλο του ΔΝΤ στο κέντρο του Παγκόσμιου Δικτύου Χρηματοπιστωτικής Ασφάλειας. Επίσης, θα ενδυναμώσει την ικανότητα του ΔΝΤ να συμβάλλει στη διασφάλιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και να ανταποκρίνεται στις ενδεχόμενες ανάγκες των μελών του σε έναν αβέβαιο κόσμο που είναι επιρρεπής σε κλυδωνισμούς.

Κατά την εισήγησή του, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η συμμετοχή της χώρας στην αύξηση των μεριδίων συμμετοχής με την παράλληλη μείωση των Νέων Διευθετήσεων Δανεισμού ισχυροποιεί έτι περαιτέρω την παρουσία της χώρας μας σε έναν από τους ισχυρότερους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί το πέρασμα της Ελλάδας από την πλευρά του δανειολήπτη στην πλευρά του πιστωτή».

