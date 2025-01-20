ΥΠΕΘΟ: Ποιες χρεώσεις καταργούνται, ποιες μειώνονται

Η κατάργηση ή μείωση των 6 βασικών τραπεζικών προμηθειών τίθεται επίσημα σε ισχύ από σήμερα Δευτέρα κατ’ εφαρμογή της σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης τον προηγούμενο μήνα.



Από το πρωί και σταδιακά μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, όλες οι τράπεζες θα έχουν προσαρμόσει τα συστήματά τους με βάση τις προβλέψεις του νόμου, ενώ το συνολικό όφελος για εκατομμύρια πολίτες θα αγγίζει κάθε έτος τα 150 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, οι συστημικές τράπεζες πρόκειται να διαθέσουν 100 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την ανακατασκευή σχολείων και 100 εκατ. ευρώ για την δημιουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ώστε να καταστεί ενεργός τους επόμενους μήνες εξυπηρετώντας συγκεκριμένες ανάγκες ευάλωτων οφειλετών που οδηγούνται σε πτώχευση ή σε αναγκαστική εκτέλεση πράξης.

O Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Η Κυβέρνηση αφού στήριξε αποφασιστικά το σύστημα IRIS -και το ξέρουν αυτό ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι - τώρα μειώνει ή καταργεί με νόμο τις έξι βασικές τραπεζικές προμήθειες. Το νέο καθεστώς ξεκινάει να εφαρμόζεται από σήμερα. Θέλουμε υγιείς τράπεζες που να λειτουργούν με συνθήκες ανταγωνισμού αλλά όχι και να βγάζουν από τη “μύγα ξίγκι”».



Οι τραπεζικές προμήθειες που καταργούνται ή μειώνονται είναι οι εξής:

Μηδενική χρέωση για πληρωμή λογαριασμών και οφειλών προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς φορείς γενικής κυβέρνησης, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις εταιρίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και τις ασφαλιστικές εταιρίες, μέσω web-banking και mobile-banking. Το κόστος μέχρι πρότινος ανερχόταν σε 0,60 ευρώ ανά συναλλαγή. Η διάταξη αφορά στις συναλλαγές που πραγματοποιούν φυσικά πρόσωπα και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Καθιέρωση μέγιστου ύψους χρέωσης 0,5 ευρώ για αποστολή χρημάτων (εξερχόμενο έμβασμα) και 0,5 ευρώ για λήψη χρημάτων (εισερχόμενο έμβασμα), για ποσά έως 5.000 ευρώ ανά έμβασμα, για φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, μεταξύ τραπεζών εντός Ελλάδας. Αφορά τόσο απλά εμβάσματα, όσο και άμεσες μεταφορές πίστωσης (SEPA). Πρόκειται για μείωση του κόστους προμηθειών από 50% έως και 80% αναλόγως την τράπεζα και το είδος εμβάσματος (από 2,5 έως 5 ευρώ που κοστίζει σήμερα). Σημειώνεται ότι από τις αρχές του νέου έτους, βάσει του κανονισμού 2024/88, προβλέπεται η ισοδύναμη επιβάρυνση των άμεσων μεταφορών πίστωσης με τις απλές μεταφορές πίστωσης.

Mηδενικές χρεώσεις για ανάληψη μετρητών σε δημοτικές ενότητες όπου υπάρχει ΑΤΜ μόνο ενός τραπεζικού ιδρύματος. Σημειώνεται ότι σήμερα οι αντίστοιχες χρεώσεις ανέρχονται από 0-3 ευρώ ανά συναλλαγή.

Μηδενικές χρεώσεις για ερώτηση υπολοίπου σε κάθε ΑΤΜ άλλης τράπεζας σε όλη τη χώρα (σήμερα το κόστος ανέρχεται σε 0,2 ευρώ).

Μηδενική χρέωση για φόρτιση έως 100 ευρώ προπληρωμένων καρτών (από περίπου 1 ευρώ σήμερα).

Επέκταση της μείωσης κατά 50% των προμηθειών για αγορές από 10 ευρώ μέσω POS στην λεγόμενη «Μικρή Λιανική» στα 20 ευρώ.

Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και του πλαισίου ενημέρωσης των πολιτών, οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν τα επιτόκια καταθέσεων και πιστώσεων, καθώς και χρεώσεις αλλά και προμήθειες που συνδέονται με τους λογαριασμούς πληρωμών για κάθε τράπεζα στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδας.

Επιπλέον:

Δρομολογείται, εντός του εξαμήνου, η διεύρυνση, της χρήσης του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS καθώς αυξάνεται το όριο των ημερήσιων συναλλαγών στα 1.000 ευρώ από 500 ευρώ που είναι σήμερα (500 ευρώ μεταξύ πολιτών και 500 ευρώ για πληρωμές σε ελεύθερους επαγγελματίες). Υπενθυμίζεται πως οι πολίτες δεν πληρώνουν καμία προμήθεια για τις μεταξύ τους συναλλαγές, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πολύ χαμηλότερες προμήθειες σε σχέση με τις αντίστοιχες που πληρώνουν αν η ίδια συναλλαγή γίνει μέσω POS.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως στον νόμο που ψηφίστηκε τον προηγούμενο μήνα προβλέπεται και η άρση των περιορισμών στη χρηματοδότηση από τις εταιρείες πιστώσεων οι οποίες θα μπορούν να χορηγούν δάνεια και κάθε είδους πιστώσεις - όπως κάνουν οι τράπεζες. Στόχος είναι να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και η πρόσβαση σε δανεισμό. Υπενθυμίζεται ότι για φυσικά πρόσωπα επιτρέπεται ήδη η χορήγηση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων ή η παροχή δανείων για αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανείου. Η νέα ρύθμιση αφορά την παροχή κάθε είδους δανείου ή πίστωσης και στις επιχειρήσεις, καθώς θα επιτρέπεται η χορήγηση δανείων ανεξάρτητα εάν το εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δάνειο σε καθεστώς ρύθμισης ή σκοπός του δανείου είναι η αναδιάρθρωση της δανειοληπτικής επιχείρησης.

