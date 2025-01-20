Νταβός: Η νέα θητεία του Τραμπ στην ατζέντα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ

Η παγκόσμια πολιτική και οικονομική ελίτ συνεδριάζει από σήμερα στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο του Νταβός στο πλαίσιο του ετήσιου Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), η έναρξη του οποίου συμπίπτει με την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ σήμερα στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το WEF, περίπου 900 επικεφαλής επιχειρήσεων και 60 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συμμετάσχουν στο φετινό φόρουμ.

Οι ομιλίες των ηγετών θα αρχίσουν αύριο, Τρίτη, μετά τη σημερινή επίσημη έναρξη της διάσκεψης.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να μιλήσει αύριο, Τρίτη, όπως και ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς.

Ο Τραμπ ήταν ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος ο οποίος είχε συμμετάσχει προσωπικά στο φόρουμ αυτό κατά την πρώτη θητεία του.

Την Πέμπτη, ο 78χρονος θα εκφωνήσει και πάλι ομιλία στο Νταβός, αυτή τη φορά μέσω βιντεοσύνδεσης.

Στο επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνονται συνομιλίες και πάνελ για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογική αλλαγή, υπό το μότο «συνεργασία για την ευφυή εποχή».

Ωστόσο παρατηρητές πιστεύουν ότι η φετινή συνάντηση θα χαρακτηρισθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο και από τα ερωτηματικά για τις ενέργειές του κατά τη δεύτερη θητεία του ως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα και από άλλους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, οι περισσότεροι από τους οποίους θα εκπροσωπηθούν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Πηγή: skai.gr

