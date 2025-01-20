ΤτΕλλάδος: Αυξημένη κατά 9,7% η τουριστική κίνηση στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2024

Aύξηση παρουσίασαν οι τουριστικές εισπράξεις κατά 4,9% στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου, καθώς η τουριστική κίνηση στο διάστημα αυτό αυξήθηκε κατά 9,7%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος παρά την εξέλιξη αυτή το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 510,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023 και διαμορφώθηκε σε 11,5 δισεκ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών σημείωσε άνοδο, λόγω της μείωσης των εξαγωγών και της ταυτόχρονης αύξησης των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,6% ( 3,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,5% (3,0% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν οριακή άνοδο (0,1%), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,2% (-2,3% και 4,2% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών μειώθηκε.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2024, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε έλλειμμα 34,6 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2023, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης, καθώς και της αύξησης των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας. Τέλος, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων - το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες χρηματοδότησης της οικονομίας από το εξωτερικό, διευρύνθηκε κατά 2,4 δισεκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023 και διαμορφώθηκε σε 11,6 δισεκ. ευρώ.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοιοκονομικών Συναλλαγών στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 4,8 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 4,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και, σε μικρότερο βαθμό, στην αύξηση κατά 1,6 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά πρωτίστως την άνοδο κατά 8,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια και, σε μικρότερο βαθμό, την αύξηση κατά 2,0 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

