Η επιθετική εμπορική πολιτική που έχει υιοθετήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σπρώχνει τον πλανήτη σε έναν δρόμο βραδύτερης ανάπτυξης και υψηλότερου πληθωρισμού, ενώ η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω εάν οι εμπορικές εντάσεις κλιμακωθούν, προειδοποιεί ο ΟΟΣΑ στις ενδιάμεσες προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομία.

Ως εκ τούτου, ψαλίδισε τις προβλέψεις του για τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας από 3,3% που ανέμενε τον Δεκέμβριο στο 3,1% για φέτος και στο 3% για το επόμενο έτος, επισημαίνοντας ότι οι δασμοί περιορίζουν το εμπόριο και η εντεινόμενη αβεβαιότητα παγώνει τις επιχειρηματικές επενδύσεις και πλήττει τις καταναλωτικές δαπάνες, υπονομεύοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε όρους ανάπτυξης και στη μείωση του πληθωρισμού.

Οι χώρες που εκτιμά ότι θα εμφανίσουν την εντονότερη επιβράδυνση είναι αυτές που βρίσκονται επί του παρόντος στο μάτι του «εμπορικού κυκλώνα» που πυροδότησε ο Τραμπ. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ του Καναδά θα μειωθεί φέτος στο 0,7%, ήτοι 1,3% χαμηλότερα από ό,τι ανέμενε τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ «βλέπει» το Μεξικό να εισέρχεται σε ύφεση, με την οικονομία του να συρρικνώνεται κατά 1,3% το 2025 και κατά 0,6% το 2026.

Παράλληλα, περικόπτει την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη στις ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι η αμερικανική οικονομία θα «φρενάρει» στο 2,2% φέτος, από 2,5% που ανέμενε τον Δεκέμβριο, και στο 1,6% από 2,1% προηγουμένως το επόμενο έτος, που είναι ο βραδύτερος ρυθμός ανάπτυξης από το 2011, με εξαίρεση το πλήγμα που δέχθηκε το 2020 λόγω της πανδημίας.

Ο Οργανισμός προειδοποιεί επίσης ότι η εκτίναξη του εμπορικού κόστους, λόγω των δασμών, θα τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν τις περιοριστικές πολιτικές τους για περισσότερο χρονικό διάστημα καθώς οι τιμές θα παραμείνουν υψηλότερων των στόχων που έχουν θέσει οι υπεύθυνοι χάραξης για το 2026.

Όπως σημειώνει, οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να επιμένουν σε πολλές οικονομίες, με τις τιμές μάλιστα να αυξάνονται εκ νέου σε αρκετές εξ αυτών. Ειδικότερα, αναφέρει ότι ο πληθωρισμός στις τιμές των υπηρεσιών παρέμεινε αυξημένος, διαμορφούμενος κατά μέσο όρο στο 3,6% τον Ιανουάριο του 2025 στις οικονομίες του ΟΟΣΑ, ενώ αύξηση των τιμών καταδεικνύουν και άλλοι δείκτες σε διάφορες χώρες, όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι τιμές των υπευθύνων προμηθειών (PMI) αυξήθηκαν σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024.

Επιπλέον, σημειώνει ότι ο πληθωρισμός αγαθών έχει πρόσφατα αυξηθεί σε αρκετές οικονομίες, με πιο εμφανή αύξηση να καταγράφεται στην Ιαπωνία, την Ισπανία και την Κορέα, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών των τροφίμων.

Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί παράλληλα ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί εάν ο Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει το σύνολο των απειλών του, δηλαδή επιβάλει αμοιβαίους δασμούς σε όλα τα αγαθά που εισάγουν οι ΗΠΑ από τρίτες χώρες.

Όπως εξηγεί, οι υφιστάμενες προβλέψεις του λαμβάνουν υπόψη μόνο τους δασμούς που έχουν ήδη επιβάλλει οι ΗΠΑ και η Κίνα, τους δασμούς 25% που έχει επιβάλλει η Ουάσιγκτον στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, καθώς και στην εκτίμηση για επέκταση των δασμών 25% σε όλα τα καναδικά και μεξικανικά προϊόντα και τα ισοδύναμα αντίποινα αυτών των χωρών. Δεν περιλαμβάνουν δηλαδή την απειλή του Τραμπ για επιβολή αμοιβαίων δασμών σε όλες τις χώρες με τις οποίες έχουν εμπορικές σχέσεις οι ΗΠΑ από τις 2 Απριλίου.

Ενδεικτικά ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι η επιβολή δασμών ύψους 10% σε όλες τις εισαγωγές που πραγματοποιούν οι ΗΠΑ και μια ανάλογη απάντηση από όλους τους εμπορικούς εταίρους τους, θα μπορούσε να περικόψει κατά περίπου 0,3% το παγκόσμιο ΑΕΠ σε μια τριετία, προσθέτοντας ότι «σημαντικό πλήγμα» θα δεχόντουσαν και οι ΗΠΑ, με την αμερικανική παραγωγή να μειώνεται κατά 0,7% το ίδιο διάστημα και τον πληθωρισμό να αυξάνεται κατά μέσο όρο περίπου κατά 0,7% ετησίως.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, επί του παρόντος, οι άμεσες επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων είναι λιγότερες για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, ωστόσο προχώρησε σε νέα μείωση των προβλέψεών του για την ήπειρο κατά 0,3% τόσο το τρέχον όσο και το επόμενο έτος προκειμένου να αντανακλάται ο αντίκτυπος της αβεβαιότητας που επικρατεί.

Ειδικότερα, ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η Ευρωζώνη θα αναπτυχθεί κατά 1% το φέτος και κατά 1,2% το 2026, με τον πληθωρισμό να ενισχύεται οριακά το τρέχον έτος κατά 0,1% στο 2,2% και το επόμενο να διαμορφώνεται στο 2%, ενώ περικόπτει τις προβλέψεις για τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του μπλοκ. Συγκεκριμένα, αναμένει πλέον αύξηση κατά 0,4% του ΑΕΠ της Γερμανίας φέτος, έναντι 0,7% σύμφωνα με τις προηγούμενες προβλέψεις, και 0,8% για τη Γαλλία, μειωμένη κατά 0,1 της ποσοστιαίας μονάδας.

Για την Ιαπωνία, ο ΟΟΣΑ αναμένει ανάπτυξη 1,1% (-0,4 της ποσοστιαίας μονάδας), ενώ η ανάπτυξη στην Κίνα προβλέπει ως θα διαμορφωθεί στο 4,8% το 2025, σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τις προβλέψεις του Δεκεμβρίου (+0,1), αλλά θα επιβραδυνθεί το 2026 στο 4,4%.



