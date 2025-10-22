Στη δημιουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ) προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Αποτελεί, όπως αναφέρει, ένα νέο κεφάλαιο στην αδειοδότηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) ή/ και μονάδων Αποθήκευσης Ενέργειας.

Πρόκειται για ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα αποτελέσει τον κεντρικό ψηφιακό κόμβο για τη διαχείριση της αδειοδότησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) ή/ και μονάδων Αποθήκευσης Ενέργειας.

Στόχος είναι να αποτελέσει το κεντρικό ψηφιακό εργαλείο για τη διαχείριση, παρακολούθηση, ανάλυση και βελτιστοποίηση έργων ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, κ.ά.), ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη βιωσιμότητα και την ενεργειακή μετάβαση σε επίπεδο περιφερειών, δήμων, εταιρειών και ερευνητικών φορέων.

Όπως σημειώνει το υπουργείο:

Το ΠΣΑΠΕ θα φέρει ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και παρακολουθούνται οι διαδικασίες, εξασφαλίζοντας:

- Ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

- Απλοποίηση και επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας.

- Αυτόματη διακίνηση εγγράφων και πληροφοριών.

- Εύκολη παρακολούθηση της εξέλιξης των αιτημάτων.

Με την υλοποίησή του, το ΠΣΑΠΕ θα μειώσει σημαντικά τη γραφειοκρατία, θα επιταχύνει την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ και θα ενισχύσει την επενδυτική ασφάλεια στον ενεργειακό τομέα.

Θα αποτελέσει εργαλείο στρατηγικής παρακολούθησης και σχεδιασμού για τη δημόσια διοίκηση, συμβάλλοντας ενεργά στους εθνικούς στόχους για την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή αυτονομία.

