Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Στο ίδιο επίπεδο με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον περασμένο μήνα, παραμένοντας στο 3,8%, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS).

Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι χαμηλότερος από το 4% που είχαν προβλέψει οι οικονομολόγοι για τον Σεπτέμβριο, ωστόσο παραμένει σχεδόν διπλάσιος από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Τράπεζα της Αγγλίας.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του ONS, Γκράντ Φίτσνερ, εξήγησε ότι οι μεγαλύτεροι ανοδικοί παράγοντες προήλθαν από τις τιμές της βενζίνης και τα αεροπορικά εισιτήρια, όπου η πτώση των τιμών επιβραδύνθηκε σε σύγκριση με πέρυσι.

Ωστόσο, οι ανοδικές αυτές τάσεις «αντισταθμίστηκαν από χαμηλότερες τιμές από τους τομείς αναψυχής και πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων των ζωντανών εκδηλώσεων».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «το κόστος των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών μειώθηκε επίσης, για πρώτη φορά από τον Μάιο του περασμένου έτους».

Πονοκέφαλος για τον προϋπολογισμό

Στο μεταξύ, όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στην υπουργό οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, καθώς προετοιμάζει τον φθινοπωρινό προϋπολογισμό, ο οποίος θα ανακοινωθεί στις 26 Νοεμβρίου.

Το οικονομικό επιτελείο της βρετανικής κυβέρνησης αναζητά τρόπους να καλύψει μια αναμενόμενη «μαύρη τρύπα» που κυμαίνεται μεταξύ 20 και 40 δισεκατομμυρίων λιρών.

Η είδηση ότι ο δείκτης του πληθωρισμού δεν αυξήθηκε θα αποτελέσει μια καλοδεχούμενη είδηση, αλλά δεν θα γλιτώσει την Ριβς από τη λήψη δύσκολων αποφάσεων.

