Παρατείνεται έως την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23:59 η προθεσμία για την ολοκλήρωση υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο των Δράσεων 4.2.1 και 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2022.

Η απόφαση για την παράταση ανακοινώθηκε κατόπιν συνεργασίας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με την αρμόδια Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κλείσιμο του ΠΑΑ 2014-2022, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής των δαπανών είναι η 31.12.2025, κρίνεται αναγκαία η επίσπευση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των πράξεων προκειμένου να επιτευχθεί :

η απρόσκοπτη υλοποίηση των απαραίτητων διοικητικών ελέγχων, και

η μέγιστη δυνατή απορρόφηση των ενωσιακών πόρων

Στόχος των δράσεων 4.2.1 και 4.2.2 τoυ Υπομέτρου 4.2 είναι η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Οι σχετικές αποφάσεις τροποποίησης ένταξης πράξεων για τη Δράση 4.2.1: «19η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1264/158482/28.06.2019 απόφασης ένταξης» και για τη Δράση 4.2.2: «13η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1264/158482/28.06.2019 απόφασης ένταξης», έχουν αναρτηθεί στις επίσημες ιστοσελίδες:

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: www.minagric.gr

και του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ: www.agrotikianaptixi.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.