Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 2.020 μονάδων.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.023,05 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,47%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.039,66 μονάδες (+0,35%) και κατώτερη τιμή στις 2.011,46 μονάδες (-1,04%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε οριακή άνοδο 0,07%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει άνοδο 37,65%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 159,88 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 28.341.442 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,36%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,60%), της Optima Bank (+1,57%), της ΔΕΗ (+1,43%) και της Alpha Bank (+1,03%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-2,44%), της Σαράντης (-1,91%), της Κύπρου (-1,86%), της Eurobank(-1,73%), της ΕΥΔΑΠ(-1,68%) και της Τιτάν (-1,63%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.812.070 και 7.268.449 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 25,44 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 25,12 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 37 μετοχές, 63 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: MIG(+11,60%) και Αττικές Εκδόσεις (+8,85%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva (-9,06%) και Βογιατζόγλου Systems (-7,94%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:7,8000 +0,26%
ΚΥΠΡΟΥ:7,3800 -1,86%
METLEN:53,1500 -0,84%
OPTIMA:7,7700 +1,57%
ΤΙΤΑΝ: 36,3000 -1,63%
ALPHA BANK: 3,5180 +1,03%
AEGEAN AIRLINES: 13,5600 -1,31%
VIOHALCO: 6,3400 -0,78%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 21,9600 -0,81%
ΔΑΑ:10,3900 -0,86%
ΔΕΗ: 14,1500 +1,43%
COCA COLA HBC:43,0200 -0,32%
ΕΛΠΕ: 8,2800 +1,60%
ELVALHALCOR: 2,5550 -0,39%
ΕΘΝΙΚΗ: 12,2350 -0,61%
ΕΥΔΑΠ:7,0300 -1,68%
EUROBANK: 3,1840 -1,73%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,0100 -0,99%
MOTOR OIL: 24,3000 -0,74%
JUMBO: 30,3000 -0,39%
ΟΛΠ:44,3500 -0,56%
ΟΠΑΠ: 18,7700 -2,44%
ΟΤΕ: 16,2900 +0,68%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8420 -0,12%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,3800 -1,91%
