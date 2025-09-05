Κομισιόν: Αποστάσεις από τις δηλώσεις Ριμπέρα περί γενοκτονίας στη Γάζα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κράτησε αποστάσεις την Παρασκευή από τις δηλώσεις της εκτελεστικής αντιπροέδρου Τερέσα Ριμπέρα, η οποία χαρακτήρισε τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα ως γενοκτονία.

«Δεν εναπόκειται στην Επιτροπή να αποφανθεί για αυτό το ζήτημα και τον ορισμό του, αλλά πραγματικά τα δικαστήρια», δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πάουλα Πίνιο, όταν ρωτήθηκε εάν η Ριβέρα εξέφραζε την επίσημη θέση του θεσμού. «Και δεν υπάρχει καμία απόφαση του Σώματος των Επιτρόπων για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό μπορώ να πω», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος Ανουάρ Ελ Ανουνί συμπλήρωσε: «Η διαπίστωση του αν έχουν διαπραχθεί διεθνή εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας, είναι αρμοδιότητα εθνικών δικαστηρίων καθώς και διεθνών δικαστηρίων και δικαστηρίων που ενδέχεται να έχουν δικαιοδοσία. Και ο νομικός χαρακτηρισμός μιας τέτοιας πράξης, μιας πράξης γενοκτονίας, απαιτεί την κατάλληλη διαπίστωση γεγονότων και νομική κρίση».

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέσα Ριμπέρα, χαρακτήρισε για πρώτη φορά δημόσια τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα ως «γενοκτονία», καθιστώντας την την πρώτη υψηλόβαθμη αξιωματούχο της Ε.Ε. που χρησιμοποίησε τον συγκεκριμένο όρο.



Μιλώντας την Πέμπτη στο πανεπιστήμιο Sciences Po στο Παρίσι, η Ριμπέρα δήλωσε: «Η γενοκτονία στη Γάζα αποκαλύπτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μία φωνή, την ώρα που οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται στις ευρωπαϊκές πόλεις και 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός».

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν άμεση καταδίκη από το Ισραήλ, με το υπουργείο Εξωτερικών να τις χαρακτηρίζει «αβάσιμες κατηγορίες», υποστηρίζοντας ότι η Ριμπέρα «έγινε φερέφωνο της προπαγάνδας της Χαμάς».

Η Ριμπέρα έχει ταχθεί και στο παρελθόν εναντίον των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα, αλλά η ομιλία της την Πέμπτη ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποίησε ρητά τον όρο «γενοκτονία».





