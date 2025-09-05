Με οριακή άνοδο 0,07% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, ανακόπτοντας την πτωτική πορεία των δύο προηγούμενων εβδομάδων, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 4,91%.

Μετά από 10 σερί μήνες ανόδου, η αγορά διόρθωσε κινούμενη μεταξύ των 2.000 -2.035 μονάδων. Η διόρθωση κρίνεται απόλυτα φυσιολογική και αφορά στο τελευταίο ανοδικό κύμα που ξεκίνησε τον Απρίλιο κάτω από τις 1500 μονάδες.

Τεχνικά η ανοδική τάση στα μακροχρόνια χρονικά διαστήματα συντηρείται, καθώς η πέριξ των 100 μονάδων συνολική υποχώρηση από το υψηλό 15 ετών (2.126,18 μονάδες) δεν μεταβάλει τη μεγάλη εικόνα. Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα εμφανίζονται πτωτικές τάσεις.

Η βραχυπρόθεσμη πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς θα εξαρτηθεί από την πορεία των ευρωπαϊκών αγορών, καθώς πλησιάζουμε την 8η Σεπτεμβρίου όταν η γαλλική κυβέρνηση θα πρέπει να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης.

Tο επενδυτικό περιβάλλον επιβαρύνεται από έναν αυξανόμενο αριθμό εξωτερικών αβεβαιοτήτων που δημιουργούν έντονο κλίμα επιφυλακτικότητας. H ελληνική αγορά, ενώ διατηρεί ακόμη θετικά ερείσματα, η αυξανόμενη ένταση στο εξωτερικό περιβάλλον φαίνεται ότι έχει οδηγήσει σε μια συνολική αναθεώρηση των κινδύνων.

Παρά την ισχυρή άνοδο σε υψηλά 15 ετών, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα JP Morgan σημειώνει ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά εμφανίζει σημαντικά χαμηλότερες αποτιμήσεις σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο δείκτης Forward P/E των ελληνικών μετοχών διαμορφώνεται στο 9,3x, 27% κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο και 30% χαμηλότερα σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Οι επενδυτές επωφελούνται επίσης από υψηλή μερισματική απόδοση, η οποία αγγίζει το 3,4%, σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (2,6%). κινείται κοντά στο 13%.

Η αναμενόμενη αύξηση των κερδών ανά μετοχή παραμένει μέτρια, με 5% για το 2025, 6% για το 2026 και 10% για το 2027, ενώ η ανάπτυξη του ΑΕΠ εκτιμάται στο 2% το 2025 και στο 1,8% το 2026, κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Παρά τα υψηλά κέρδη των τραπεζικών μετοχών, σύμφωνα με την Euroxx, τα επικαιροποιημένα μοντέλα, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο με δείκτη P/E περίπου 7,1x για το 2027, δηλαδή με discount 15-20% σε σχέση με τις περιφερειακές ομοειδείς (P/E 8,8x για το 2027). Σε αυτό το πλαίσιο, η Euroxx θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες αξίζουν ένα premium, λόγω υψηλότερης ανάπτυξης δανείων (κοντά στο 10% ετησίως) και ενδεχόμενης καλύτερης διανομής μερισμάτων.

Στα πανευρωπαϊκά top picks της UBS βρίσκεται η Alpha Bank μαζί τις τράπεζες Societe Generale, Barclays, Deutsche Bank, Bawag και Standard Chartered.

Για την Alpha Bank, η USB δίνει σύσταση αγοράς και θέτει την τιμή-στόχο στα 3,7 ευρώ, σημειώνοντας ότι η αύξηση των δανείων εξακολουθεί να εκπλήσσει θετικά. Η τράπεζα ξεχωρίζει, καθώς προσφέρει σχετικά καλή αύξηση κερδών ανά μετοχή σε σχέση με τις άλλες ελληνικές, ενώ τα έσοδα από προμήθειες ξεπέρασαν τις προβλέψεις της αγοράς.

Για τη Eurobank, ο οίκος δίνει σύσταση αγοράς και τιμή-στόχο στα 3,64 ευρώ, για την Εθνική τα 13,4 ευρώ και για την Πειραιώς τα 7,60 ευρώ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.023,05 μονάδες, έναντι 2.021,69 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία οριακή άνοδο 0,07%. Από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 37,65%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 0,33% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 42,65%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 2,61%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 24,06%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,39%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 71,40%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 992,247 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 198,449 εκατ. ευρώ, από 291,741 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγορά την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 320 εκατ. ευρώ και διαμορφώνεται στα 143,144 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του 2025 είναι αυξημένη κατά 40 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.