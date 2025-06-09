Στη θωράκιση του πρωτογενούς τομέα μέσω ενεργοποίησης νέων εργαλείων αλλά και αξιοποίησης των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, προχωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος.

Οι επιπτώσεις από την κλιματική κρίση είναι περισσότερες και εμφανέστερες, με τις ζημιές ολοένα και να αυξάνονται και να έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες απώλειες στις καλλιέργειες των Ελλήνων παραγωγών και κατ' επέκταση στο εισόδημά τους.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ έχει θέσει ως βασική της προτεραιότητα τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, με στόχο όχι μόνο την ανακούφιση των πληγέντων από ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και την ενίσχυση της προοπτικής των επαγγελμάτων του αγρότη και του κτηνοτρόφου, προκειμένου να παραμείνουν ελκυστικά για τις νεότερες γενιές.

"Η προστασία του αγροτικού εισοδήματος είναι μια από τις βασικές μας προτεραιότητες" δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης, τονίζοντας ότι "από το 2019 οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, είτε με μόνιμα μέτρα, όπως η μείωση της φορολογίας των αγροτών ή η επιστροφή του φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο, είτε με έκτακτα, όπως οι άμεσες ενισχύσεις, έχουν δώσει ισχυρά δείγματα γραφής προς αυτήν την κατεύθυνση".

Μέτρο 23: Ρευστότητα για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές

Ένα από τα πιο πρόσφατα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η ενεργοποίηση του Μέτρου 23, με τίτλο «Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024». Το μέτρο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σκοπός του είναι η άμεση αντιμετώπιση των δυσκολιών ρευστότητας, που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί, λόγω φυσικής καταστροφής, είτε άμεσα στο εισόδημά τους από τη μείωση της παραγωγή.

Συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2022 και θα συνδράμει τους Έλληνες παραγωγούς στην αντιμετώπιση δυσμενών φαινομένων της κλιματικής αλλαγής μέσω περίπου 143 εκατ. ευρώ κοινοτική συμμετοχή, ενώ το συνολικό ποσό που θα κατανεμηθεί θα ανέλθει συνολικά σε περίπου 178 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συμμετοχής.

Όπως εξήγησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης, πρόκειται για την πρώτη φορά που αξιοποιούνται πόροι από το Στρατηγικό Σχέδιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για άμεση ενίσχυση των παραγωγών που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών. "Η περίπτωση του Μέτρου 23 αποτελεί ακόμα μια απόδειξη ότι στα μπροστά στα ζητήματα που ανακύπτουν δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά αναζητούμε λύσεις και αξιοποιούμε στο μέγιστο τους διαθέσιμους πόρους και τα χρηματοδοτικά μας εργαλεία" είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η στήριξη θα λάβει τη μορφή ενός εφάπαξ, κατ' αποκοπή ποσού, με δικαιούχους ενεργούς γεωργούς οι οποίοι εκπληρώνουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), έχουν υποστεί καταστροφή τουλάχιστον του 30% του σχετικού δυναμικού/παραγωγής τους, έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2024 και δεν έχουν λάβει από άλλη πηγή αντίστοιχη ενίσχυση.

Ad hoc αποζημιώσεις σε μηλοπαραγωγούς - 16 εκατ. ευρώ σε 9 Περιφερειακές Ενότητες

Παράλληλα με το Μέτρο 23, το ΥΠΑΑΤ προχώρησε και στην εκπόνηση ειδικού προγράμματος (ad hoc) για την αποζημίωση των μηλοπαραγωγών που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα το 2024 και των οποίων οι ζημιές δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.

Συγκεκριμένα, στις 30 Μαΐου 2025, ο ΕΛΓΑ κατέβαλε 16 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Αχαΐας, Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Κορινθίας, Πέλλας και Φλώρινας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε με ταχύτητα και ευελιξία, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στην ασφάλιση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, γεγονός που, όπως σημειώνει ο κ. Σταμενίτης, αποδεικνύει τη βούληση της κυβέρνησης να παρέμβει έμπρακτα, ακόμη και όταν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν επαρκεί.

Τέλος, όπως υπογράμμισε ο ίδιος το μεγάλο στοίχημα για τον πρωτογενή τομέα είναι ο εκσυγχρονισμός του, στον οποίο μέχρι να ολοκληρωθεί πρέπει να κρατηθούν όρθιοι οι άνθρωποι της πρωτογενούς παραγωγής. "Παράλληλα βέβαια με τις πρωτοβουλίες για τη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών και δεδομένου ότι τα παραδοσιακά εργαλεία δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις στις σύγχρονες προκλήσεις, με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η γεωργία, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική που προωθεί την καινοτομία, προωθεί την κατάρτιση των ανθρώπων της πρωτογενούς παραγωγής, προωθεί τη μετάβαση σε νέες καλλιεργητικές πρακτικές και αναπτύσσει παράλληλα μεγάλα και μικρά έργα αγροτικών υποδομών" κατέληξε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

