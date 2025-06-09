«Πρεμιέρα» για νέο Μητρώο: «Ψαλιδίζει» επιδόματα 

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αυξάνονται από τον Ιούλιο, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, τρία βασικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, εντούτοις ένας σημαντικός αριθμός δικαιούχων όχι μόνον δε θα δει τις αυξήσεις που θα προκύψουν στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, αλλά αντίθετα θα χάσει τα χρήματα τα οποία λαμβάνει από την Πολιτεία. Και αυτό γιατί από τη μια υιοθετούνται «κόφτες» με αυστηροποίηση των κριτηρίων χορήγησης και από την άλλη είναι στα «σκαριά» και το λεγόμενο «Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Κοινωνικών Επιδομάτων», που θα… «ψαλιδίζει» ενισχύσεις.

Συγκεκριμένα, μέσω του εν λόγω μητρώου θα ελέγχονται όσοι λαμβάνουν χρήματα από το Κράτος και εάν κριθεί ότι παίρνουν πολλά συναφή επιδόματα ταυτόχρονα, τα οποία θα ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο ύψος (πχ αυτό του κατώτατου μισθού) τότε θα «κόβονται» ώστε να περιοριστούν σε χαμηλότερα επίπεδα από το πλαφόν που θα υιοθετηθεί.

Ξεκινά η λειτουργία Μητρώου που θα «ψαλιδίζει» επιδόματα

Στην αλλαγή σκηνικού που συντελείται όσον αφορά στην χορήγηση των επιδομάτων θα συμβάλλει λοιπόν και η δημιουργία «Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Κοινωνικών Επιδομάτων» στο οποίο θα εγγράφονται όλοι όσοι λαμβάνουν ενισχύσεις.

Στόχος είναι -κατά την Κυβέρνηση- να δημιουργηθεί μια ενιαία βάση δεδομένων στην οποία θα φαίνεται ποιος παίρνει και τι, ώστε να υπάρχει μια συνολική εποπτεία και μια εκλογίκευση των επιδομάτων.

Ανάλογο κεντρικό μητρώο επιδομάτων υπάρχει στην Μεγάλη Βρετανία και μέσω αυτού θα επιδιωχθεί μία εποπτεία συνολική για τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, για τα επιδόματα του υπουργείου Εργασίας και για επιδόματα όπως το θέρμανσης ώστε να διαπιστώνεται ποιος παίρνει τι και γιατί το παίρνει.

Το Μητρώο θα δημιουργηθεί από την ΑΑΔΕ και θα είναι προσβάσιμο μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Θα περιλαμβάνει κάθε παροχή ή επίδομα που δίδεται από φορείς του δημόσιου τομέα, με πλήρη ταυτοποίηση του δικαιούχου, την ονομασία, τη φύση και το ύψος της παροχής, καθώς και το χρονοδιάγραμμα καταβολής της.

Τα στοιχεία των δικαιούχων θα αντλούνται αυτόματα και διασταυρώνονται με το Φορολογικό Μητρώο, τις δηλώσεις εισοδήματος, τα μητρώα του ΕΝΦΙΑ και τις οικογενειακές πληροφορίες.

Για κάθε φυσικό πρόσωπο θα εμφανίζεται το σύνολο των ενισχύσεων, είτε έχουν χορηγηθεί από διαφορετικούς φορείς είτε αφορούν διαφορετικές αιτίες.

Έτσι, θα είναι δυνατή η παρακολούθηση και ο εντοπισμός περιπτώσεων υπέρβασης, λάθους ή αλληλεπικάλυψης επιδομάτων.

Το νέο Μητρώο θα κάνει «πρεμιέρα» εντός του 2025 και σε πρώτη φάση μέχρι και τον Ιούνιο του 2026, θα ενταχθούν σε αυτό φορείς όπως ο ΟΠΕΚΑ, η ΔΥΠΑ και τα συναρμόδια υπουργεία, καθώς και τα βασικά επιδόματα όπως παιδιού, θέρμανσης, ανασφάλιστων υπερηλίκων, γέννησης, ενοικίου και μακροχρόνιας ανεργίας.

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας, το σύστημα θα επεκταθεί στο σύνολο των κρατικών παροχών, με υποχρεωτική εγγραφή όλων των φορέων και διαρκή ενημέρωση του Μητρώου.

Έρχονται αυξήσεις μαζί με… «κόφτες»

Σε κάθε περίπτωση τα βασικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα αυξηθούν για… όσους δικαιούχους απομείνουν, κάτι άλλωστε που είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από την περασμένη χρονιά.

Μάλιστα, οι αυξήσεις σε ορισμένα επιδόματα θα είναι σημαντικές: Ειδικότερα, αυξάνεται στα 250 ευρώ (από 216 ευρώ) το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα όπως και η προσαύξηση για κάθε παιδί σε 75 ευρώ (έναντι 50 ευρώ), ενώ αυξάνονται αναλογικά και τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του

Το επίδομα στέγασης από τα 70 ευρώ, αυξάνεται σε 125 ευρώ και 75 ευρώ, αναλόγως της εισοδηματικής κλίμακας, ενώ θα ισχύει και κριτήριο κινητής περιουσίας.

Σε ότι αφορά το επίδομα τέκνων Α21, οι δικαιούχοι που ανήκουν στην 1η κλίμακα θα δουν να αυξάνεται στα 75 ευρώ (στα 150 ευρώ για το τρίτο παιδί και τα επόμενα), ενώ οι δικαιούχοι της 3ης εισοδηματικής κλίμακας από τα 28 ευρώ ανά τέκνο θα λαμβάνουν 45 ευρώ ανά τέκνο (και 90 ευρώ για το τρίτο παιδί και τα επόμενα).

Όπως προαναφέρθηκε πάντως για να καθοριστεί ο δικαιούχος του εκάστοτε επιδόματος, για πρώτη φορά υπάρχει συζήτηση να θεσπιστούν ταυτόχρονα αυστηροί «κόφτες», όπως για παράδειγμα να μην έχει μια οικογένεια αυτοκίνητο που θα ξεπερνά τα 1.600 κυβικά, προκειμένου να είναι δικαιούχος μιας ενίσχυσης και ακίνητη περιουσία άνω των 210.000 ευρώ



