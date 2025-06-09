Δέσμη παρεμβάσεων για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και την παροχή λύσης στο πρόβλημα στέγασης δρομολογεί η κυβέρνηση μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής, αλλά και της διάθεσης στην αγορά του αποθέματος σπιτιών που βρίσκεται σήμερα στα χέρια των Servicers.

Πρόκειται για δύο κινήσεις με άμεση προτεραιότητα για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς εκτιμάται ότι θα προσφέρουν μεγάλη ανάσα στο πρόβλημα στέγασης που παρατηρείται σήμερα σε μεγάλες πόλεις της χώρας, ιδιαίτερα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Σε πρώτο πλάνο για το υπουργείο Εθνικής Οικονομικών βρίσκεται η αναζήτηση των κατάλληλων ρυθμίσεων οι οποίες θα επιτρέψουν να βγουν στην αγορά περίπου 25.000 ακίνητα που κατέχουν οι Servicers αλλά λόγω πολεοδομικών και άλλων προβλημάτων παραμένουν αναξιοποίητα.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τις τράπεζες και τους Servicers που έχουν υποβάλλει τις προτάσεις τους για την επίλυση των ζητημάτων αυτών. Στο αμέσως επόμενο διάστημα και αφού οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις αναμένεται να προωθηθεί σχετική ρύθμιση με την οποία θα αντιμετωπίζονται οι σημερινές δυσκολίες διάθεσης αυτού του σημαντικού αποθέματος κατοικιών στην αγορά.

Σε παράλληλο επίπεδο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης επιταχύνει τις διαδικασίες για την υλοποίηση του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής μέσω της οποίας θα ανατεθεί σε ιδιώτες η κατασκευή κατοικιών σε ακίνητα του δημοσίου που παραμένουν αναξιοποίητα σήμερα.

Στόχος είναι έως το τέλος του έτους, ίσως και νωρίτερα μετά το καλοκαίρι, να τρέξει ο διαγωνισμός για το πρώτο πακέτο 1.000 ακινήτων του δημοσίου. Πρόκειται για 1.000 από τα 6.500 ακίνητα του δημοσίου (ΕΤΑΔ) που θα διατεθούν για αξιοποίηση από ιδιώτες βάση του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής. Με βάση τον σχεδιασμό οι ιδιώτες θα κατασκευάσουν στα ακίνητα αυτά κατοικίες εκ των οποίων το 30% θα διατεθούν με κριτήρια κοινωνικού χαρακτήρα και το υπόλοιπο 70% θα μπορεί να πωληθεί. Εκτιμάται ότι από το πρώτο πακέτο των 1.000 ακινήτων μπορούν να κατασκευαστούν περίπου 10.000 σπίτια ενώ συνολικά από την αξιοποίηση του συνόλου των ακινήτων της ΕΤΑΔ μπορεί να προκύψει ένα σύνολο κατοικιών 25.000 - 30.000 σε βάθος χρόνου.

Για την κυβέρνηση οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος αποτελούν ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Αυτό ήταν το μήνυμα και της σύσκεψης στην οποία προήδρευσε ο Πρωθυπουργός αυτήν την εβδομάδα στην οποία παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα stegasi.gov.gr στην οποία οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για όλα τα προγράμματα απόκτησης, ανακαίνισης, επισκευής ή αναβάθμισης κατοικίας, καθώς και τις επιδοτήσεις, φοροελαφρύνσεις ή άλλες διευκολύνσεις που προσφέρονται για αυτά σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Στη νέα ψηφιακή πύλη παρουσιάζεται για πρώτη φορά αναλυτική ενημέρωση για 43 δράσεις που υλοποιούνται για τη στέγαση συνολικού προϋπολογισμού 6,5 δισ ευρώ. Στις δράσεις αυτές συγκαταλέγονται 21 στεγαστικά προγράμματα που αφορούν μεταξύ άλλων το “ Σπίτι μου 1”, το ‘Σπίτι μου 2”, το “Ανακαινίζω - Νοικιάζω” , οι δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισης, η επιστροφή ενοικίου καθώς και 11 φορολογικές ρυθμίσεις που αφορούν τη μείωση του ΕΝΦΙΑ , την φοροαπαλλαγή για μακροχρόνιες μισθώσεις μαζί με τους περιορισμούς για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ο κάθε πολίτης μπορεί μέσω της πλατφόρμας να υπολογίσει το όφελος που θα έχει από τη χρήση του κάθε προγράμματος και να ξεκινήσει την αίτηση συμμετοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.