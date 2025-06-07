Ενημερώσεις για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο μεταβίβασης απαιτήσεων

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Τράπεζα PROBANK Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

FBB – Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

PROTON Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήμνου Συν.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση

Ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Α. Tην 15η-11-2024 έλαβε χώρα η πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεων από μικτό χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων και εξυπηρετούμενων δανείων (επιχειρηματικών και λιανικής τραπεζικής) ως επί το πλείστον ανεξασφάλιστων ή με χαμηλή εξασφάλιση, που είχαν χορηγήσει τα παραπάνω Πιστωτικά Ιδρύματα ΥΕΕ (στο εξής οι «Απαιτήσεις Χαρτοφυλακίου Alphabet Ανεξασφάλιστων ή Χαμηλής Εξασφάλισης Δανείων»).

Οι Απαιτήσεις Χαρτοφυλακίου Alphabet Ανεξασφάλιστων ή Χαμηλής Εξασφάλισης Δανείων μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία με την επωνυμία EUCLID FINANCIAL INVESTOR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY κατά τις διατάξεις του Ν. 5072/2023 (στο εξής «η Αποκτώσα Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην Ιρλανδία με αριθμό καταχώρησης στο μητρώο εταιριών 763761.

Περιλήψεις των σχετικών συμβάσεων μεταβίβασης καταχωρίσθηκαν στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με τις πράξεις καταχώρισης υπ’ αριθμόν πρωτ. 833/18-11-2024 στον τόμο 19 με αριθμό 13, υπ’ αριθμόν πρωτ. 834/18-11-2024 στον τόμο 19 με αριθμό 14, υπ’ αριθμόν πρωτ. 835/18-11-2024 στον τόμο 19 με αριθμό 15, υπ’ αριθμόν πρωτ. 836/18-11-2024 στον τόμο 19 με αριθμό 16, υπ’ αριθμόν πρωτ. 837/18-11-2024 στον τόμο 19 με αριθμό 17, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Χαλανδρίου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 69/18-11-2024 πράξη καταχώρισης με Κωδικό ΚΓ 0901, Αρ. πρωτ. 2, Ημερομηνία 18-11-2024, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Χαλκίδας με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 7/18-11-2024 πράξη καταχώρισης στον τόμο 1 με αριθμό 7, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Κορίνθου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 5/2024 πράξη καταχώρισης, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 26 πράξη καταχώρισης στον τόμο 1 με αριθμό 283, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Στερεάς Ελλάδας (Λαμίας) με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 12/18-11-2024 πράξη καταχώρισης, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Βορείου Αιγαίου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/18-11-2024 πράξη καταχώρισης στον τόμο 1 με αριθμό 2/2024, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Δυτικής Ελλάδας με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2024/14 πράξη καταχώρισης στον τόμο 2024 με αριθμό 14 και στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Ρόδου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 11/18-11-2024 πράξη καταχώρισης.

Η Αποκτώσα Εταιρεία ανέθεσε τη διαχείριση των Απαιτήσεων Χαρτοφυλακίου Alphabet Ανεξασφάλιστων ή Χαμηλής Εξασφάλισης Δανείων στον διαχειριστή πιστώσεων µε την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (στο εξής «ο Διαχειριστής») που εδρεύει στo Μοσχάτο Αττικής, έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται αρμοδίως σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 5072/2023 από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Περιλήψεις των σχετικών συμβάσεων διαχείρισης καταχωρίσθηκαν στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 838/18-11-2024 πράξη καταχώρησης στον τόμο 19 με αριθμό 18, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Χαλανδρίου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 70/18-11-2024 πράξη καταχώρισης με Κωδικό ΚΓ 0901, Αρ. πρωτ. 3, Ημερομηνία 18-11-2024, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Χαλκίδας με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 8/18-11-2024 πράξη καταχώρισης στον τόμο 1 με αριθμό 8, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Κορίνθου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 6/2024 πράξη καταχώρισης, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 27 πράξη καταχώρισης στον τόμο 1 με αριθμό 284, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Στερεάς Ελλάδας (Λαμίας) με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 13/18-11-2024 πράξη καταχώρισης, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Βορείου Αιγαίου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 3/18-11-2024 πράξη καταχώρισης στον τόμο 1 με αριθμό 3/2024, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Δυτικής Ελλάδας με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2024/15 πράξη καταχώρισης στον τόμο 2024 με αριθμό 15 και στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Ρόδου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 12/18-11-2024 πράξη καταχώρισης.

Β. Tην 17η-01-2025 έλαβε χώρα η πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεων μη εξυπηρετούμενων και εξυπηρετούμενων κυρίως στεγαστικών δανείων, εξασφαλισμένων ως επί το πλείστον με εξασφαλίσεις επί ακινήτων που είχαν χορηγήσει τα παραπάνω Πιστωτικά Ιδρύματα ΥΕΕ (στο εξής οι «Απαιτήσεις Χαρτοφυλακίου Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής»).

Οι Απαιτήσεις Χαρτοφυλακίου Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία EUDOXUS ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (στο εξής «η Αποκτώσα Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην Ιρλανδία με αριθμό καταχώρησης στο μητρώο εταιριών 767381, κατά τις διατάξεις του Ν. 3156/2003.

Περιλήψεις των σχετικών συμβάσεων μεταβίβασης καταχωρίσθηκαν στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με τις πράξεις καταχώρισης υπ’ αριθμόν πρωτ. 32/20-01-2025 στον τόμο 19 με αριθμό 193, υπ’ αριθμόν πρωτ. 31/20-01-2025 στον τόμο 19 με αριθμό 192, υπ’ αριθμόν πρωτ. 30/20-01-2025 στον τόμο 19 με αριθμό 191, υπ’ αριθμόν πρωτ. 29/20-01-2025 στον τόμο 19 με αριθμό 190, υπ’ αριθμόν πρωτ. 28/20-01-2025 στον τόμο 19 με αριθμό 189, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Χαλανδρίου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 5/20-01-2025 πράξη καταχώρισης, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Χαλκίδας με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 1/20-01-2025 πράξη καταχώρισης, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Κορίνθου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 1/2025 πράξη καταχώρισης, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 1 πράξη καταχώρισης στον τόμο 1 με αριθμό 287, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Στερεάς Ελλάδας (Λαμίας) με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 1 πράξη καταχώρισης με στοιχεία εγγραφής 1/2025, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Βορείου Αιγαίου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 1/20-01-2025 πράξη καταχώρισης στον τόμο 1 με αριθμό 7, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Δυτικής Ελλάδας με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2025/1 πράξη καταχώρισης στον τόμο 2025 με αριθμό 1 και στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Ρόδου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 1/2025 πράξη καταχώρισης.

Η Αποκτώσα Εταιρεία ανέθεσε τη διαχείριση των Απαιτήσεων Χαρτοφυλακίου Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής στον διαχειριστή πιστώσεων µε την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (στο εξής «ο Διαχειριστής») που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται αρμοδίως σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 5072/2023 από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Περιλήψεις των σχετικών συμβάσεων διαχείρισης καταχωρίσθηκαν στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 33/20-01-2025 πράξη καταχώρησης στον τόμο 19 με αριθμό 194, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Χαλανδρίου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 6/20-01-2025 πράξη καταχώρισης, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Χαλκίδας με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/20-01-2025 πράξη καταχώρισης, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Κορίνθου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/2025 πράξη καταχώρισης, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2 πράξη καταχώρισης στον τόμο 1 με αριθμό 288, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Στερεάς Ελλάδας (Λαμίας) με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2 πράξη καταχώρισης με στοιχεία εγγραφής 2/2025, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Βορείου Αιγαίου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/20-01-2025 πράξη καταχώρισης στον τόμο 1 με αριθμό 8, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Δυτικής Ελλάδας με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2025/2 πράξη καταχώρισης στον τόμο 2025 με αριθμό 2 και στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Ρόδου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/2025 πράξη καταχώρισης.

Γ. Την 31η-01-2025 έλαβε χώρα η πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεων μη εξυπηρετούμενων και εξυπηρετούμενων κυρίως επιχειρηματικών δανείων, εξασφαλισμένων ως επί το πλείστον με εξασφαλίσεις επί ακινήτων που είχαν χορηγήσει τα παραπάνω Πιστωτικά Ιδρύματα ΥΕΕ (στο εξής οι «Απαιτήσεις Χαρτοφυλακίου Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων»).

Οι Απαιτήσεις Χαρτοφυλακίου Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία DYSART FINANCE I DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (στο εξής «η Αποκτώσα Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στην Ιρλανδία με αριθμό καταχώρησης στο μητρώο εταιριών 764665, κατά τις διατάξεις του Ν. 3156/2003.

Περιλήψεις των σχετικών συμβάσεων μεταβίβασης καταχωρίσθηκαν στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με τις πράξεις καταχώρισης υπ’ αριθμόν πρωτ. 84/31-01-2025 στον τόμο 19 με αριθμό 245, υπ’ αριθμόν πρωτ. 85/31-01-2025 στον τόμο 19 με αριθμό 246, υπ’ αριθμόν πρωτ. 86/31-01-2025 στον τόμο 19 με αριθμό 247, υπ’ αριθμόν πρωτ. 88/31-01-2025 στον τόμο 19 με αριθμό 249, υπ’ αριθμόν πρωτ. 87/31-01-2025 στον τόμο 19 με αριθμό 248, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Χαλανδρίου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 7/31-01-2025 πράξη καταχώρισης, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Χαλκίδας με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 3/03-02-2025 πράξη καταχώρισης, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Κορίνθου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 3/03-02-2025 πράξη καταχώρισης, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 3 πράξη καταχώρισης στον τόμο 1 με αριθμό 289, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Στερεάς Ελλάδας (Λαμίας) με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 4/03-02-2025 πράξη καταχώρισης, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Βορείου Αιγαίου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 3/03-02-2025 πράξη καταχώρισης στον τόμο 1 με αριθμό 9, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Δυτικής Ελλάδας με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2025/6 πράξη καταχώρισης στον τόμο 2025 με αριθμό 6 και στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Ρόδου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 6/03-02-2025 πράξη καταχώρισης.

Η Αποκτώσα Εταιρεία ανέθεσε τη διαχείριση των Απαιτήσεων Χαρτοφυλακίου Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων στον διαχειριστή πιστώσεων µε την επωνυμία «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (στο εξής «ο Διαχειριστής») που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται αρμοδίως σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 5072/2023 από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Περιλήψεις των σχετικών συμβάσεων διαχείρισης καταχωρίσθηκαν στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 89/31-01-2025 πράξη καταχώρησης στον τόμο 19 με αριθμό 250, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Χαλανδρίου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 8/31-01-2025 πράξη καταχώρισης, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Χαλκίδας με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 4/03-02-2025 πράξη καταχώρισης, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Κορίνθου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 4/03-02-2025 πράξη καταχώρισης, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 4 πράξη καταχώρισης στον τόμο 1 με αριθμό 290, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Στερεάς Ελλάδας (Λαμίας) με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 5/03-02-2025 πράξη καταχώρισης, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Βορείου Αιγαίου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 4/3-2-2025 πράξη καταχώρισης στον τόμο 1 με αριθμό 10, στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Δυτικής Ελλάδας με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2025/7 πράξη καταχώρισης στον τόμο 2025 με αριθμό 7 και στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Ρόδου με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 7/03-022025 πράξη καταχώρισης.

Δ. Οι κατά τα ανωτέρω μεταβιβάσεις των Απαιτήσεων Χαρτοφυλακίου Alphabet Ανεξασφάλιστων ή Χαμηλής Εξασφάλισης Δανείων, Χαρτοφυλακίου Alphabet Εξασφαλισμένων Δανείων Λιανικής και Χαρτοφυλακίου Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων (στο εξής καλούμενες από κοινού οι «Απαιτήσεις») στις εταιρείες EUCLID FINANCIAL INVESTOR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, EUDOXUS ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY και DYSART FINANCE I DESIGNATED ACTIVITY COMPANY αντίστοιχα (στο εξής αποκαλούμενες από κοινού οι «Αποκτώσες Εταιρείες») δεν επηρεάζουν τη θέση των οφειλετών ή άλλων ενεχομένων προσώπων, ούτε τους όρους αποπληρωμής των σχετικών οφειλών.

Στο πλαίσιο εκάστης εκ των ανωτέρω μεταβιβάσεων, τα προσωπικά δεδομένα των οφειλετών και εγγυητών (οι οποίοι λαμβάνουν και προσωποποιημένη ενημέρωση στις διαθέσιμες διευθύνσεις τους), καθώς και αυτά άλλων φυσικών προσώπων, που συνδέονται με τις Απαιτήσεις υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, (π.χ. εγγυητών, παρόχων εξασφαλίσεων, ειδικών ή καθολικών διαδόχων, πληρεξουσίων δικηγόρων, αντικλήτων, τρίτων στα χέρια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού, μελών διοίκησης νομικών προσώπων κλπ.) διαβιβάστηκαν με βάση τις διατάξεις του Ν. 5072/2023 ή/και του Ν. 3156/2003 από τα Πιστωτικά Ιδρύματα ΥΕΕ στον Διαχειριστή (για λογαριασμό έκαστης εκ των Αποκτωσών Εταιρειών) ή/και στην αντίστοιχη Αποκτώσα Εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, στην οποία προβαίνουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα ΥΕΕ, ο Διαχειριστής και οι Αποκτώσες Εταιρείες, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 και την Ελληνική νομοθεσία, όπως και για τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων αυτών ανατρέχοντας στις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων:

της PQH στην ιστοσελίδα της: www.pqh.gr/announcements/alphabet-gdpr

του Διαχειριστή στην ιστοσελίδα του: www.dovaluegreece.gr

των Αποκτωσών Εταιρειών, διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας του Διαχειριστή, όπως αυτή επικαιροποιείται.

