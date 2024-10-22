Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.410 μονάδων. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές και οι τίτλοι της ΔΕΗ και της Viohalco.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.414,65 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,67%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.414,01 μονάδες (-1,72%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 136,69 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.031.926 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,11%.

Με απώλειες έκλεισαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ (-4,09%), της Viohalco(-3,80%), της Πειραιώς (-3,74%), της Eurobank (-2,99%), της Alpha bank (-240%), της Ελλάκτωρ (-2,39%), του ΟΤΕ (-2,12%), της Μυτιληναίος (-2,00%) και της Aegean (-2,00%).

Η μετοχή της Atiica Bank έκλεισε με πτώση 4,56%, στα 6,7 ευρώ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.405.942 και 8.199.041 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 27,21 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 16,11 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 19 μετοχές, 86 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) +14,04% και Βιοτέρ +9,93%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ιντερτέκ -6,22% και Minerva -5,77%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 33,0000 -0,75%

ALPHA BANK: 1,4660 -2,40%

AEGEAN AIRLINES: 10,3000 -2,00%

VIOHALCO: 5,5700 -3,80%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,4400 -1,58%

ΔΑΑ:7,5780 -0,55%

ΔΕΗ: 11,7200 -4,09%

COCA COLA HBC:33,2000 -1,60%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,8000 -2,39%

ΕΛΠΕ: 7,0000 -0,28%

ELVALHALCOR: 1,8120 -1,95%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,3760 -0,91%

ΕΥΔΑΠ: 5,6300 αμετάβλητη

EUROBANK: 1,9500 -2,99%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1900 -1,51%

MOTOR OIL: 20,6600 -1,99%

JUMBO: 25,4800 -1,62%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,2600 -2,00%

ΟΛΠ:28,4000 -0,35%

ΟΠΑΠ: 15,8300 -1,06%

ΟΤΕ: 15,7200 -2,12%

AUTOHELLAS:11,1000 -1,60%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7300 -3,74%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,9600 -0,54%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,6500 -0,05%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

