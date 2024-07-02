Χρηματιστήριο: Πτώση 0,92% σημειώνει ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Πτωτικές τάσεις, με χαμηλό τζίρο, καταγράφουν οι τιμές των μετοχών, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στο χρηματιστήριο, στις 15:15, διαμορφώνεται στις 1.407,82 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,92%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 37,55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,97%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,21%), της Ελλάκτωρ (+0,80%) και του ΟΠΑΠ (+0,34%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,06%), της Aegean Airlines (-2,77%), της Alpha Bank (-2,58%) και της Εθνικής (-2,49%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank με 1.339.705 και 1.173.993 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 3,59 εκατ. ευρω και ο ΟΤΕ με 3,41 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 37 μετοχές, 72 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Minerva +15,65% Doppler +6,15%.

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Sato -8,82% και Mermeren -8,56%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

