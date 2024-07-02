Λαγκάρντ: Οι αβεβαιότητες για τον πληθωρισμό παραμένουν – Η ΕΚΤ χρειάζεται χρόνο

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν διαθέτει ακόμη επαρκή στοιχεία ότι η πληθωριστική απειλή έχει περάσει, ξεκαθάρισε την Τετάρτη η πρόεδρός της, Κριστίν Λαγκάρντ, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι οι αξιωματούχοι θα κάνουν ένα διάλειμμα από τις μειώσεις των επιτοκίων αυτόν τον μήνα.



Με την αγορά εργασίας της Ευρωζώνης να παραμένει ισχυρή, η ΕΚΤ έχει χρόνο να αξιολογήσει τις εισερχόμενες πληροφορίες, δήλωσε η Λαγκάρντ από τη Σίντρα της Πορτογαλίας, όπου βρίσκεται για το ετήσιο φόρουμ της ΕΚΤ για τις κεντρικές τράπεζες.

σχετικά με τον μελλοντικό πληθωρισμό, ειδικά σε ό,τι αφορά το πώς θα εξελιχθεί η σχέση κερδών, μισθών και παραγωγικότητας και εάν η οικονομία θα πληγεί από νέα σοκ από την πλευρά της προσφοράς», σχολίασε η επικεφαλής της ΕΚΤ. «Θα χρειαστεί χρόνος για να συγκεντρώσουμε επαρκή στοιχεία για να είμαστε σίγουροι ότι οι κίνδυνοι για πληθωρισμό πάνω από τον στόχο έχουν περάσει».Τα σχόλια αυτά υποδεικνύουν μια προτίμηση για τη διατήρηση του κόστους δανεισμού αμετάβλητου κατά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ αυτό τον μήνα.Από την αρχική μείωση των επιτοκίων του Ιουνίου, οι επενδυτές παρακολουθούν τη Λαγκάρντ για ενδείξεις σχετικά με το πόσο γρήγορα θα γίνουν οι επόμενες κινήσεις και εάν το πολιτικό δράμα στην πατρίδα της θα επηρεάσει τη νομισματική πολιτική με οποιονδήποτε τρόπο.Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών προειδοποίησε την Κυριακή ότι οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να είναι προσεκτικές να μην μειώσουν τα επιτόκια πολύ γρήγορα, για να αποφευχθεί η εκ νέου έξαρση του πληθωρισμού.Η Λαγκάρντ συμφωνεί: «η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει», είπε.επισήμανε.

