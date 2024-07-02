Πτώση του ευρώ έναντι του δολαρίου 0,11%

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,11% και διαμορφώνεται στα 1,0731 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 173,3300 γεν, στο 0,8474 με τη στερλίνα και στο 0,9694 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,07% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 161,5740 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,08% και διαμορφώνεται στα 1,2660 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.