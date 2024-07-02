Το ζήτημα της παγκοσμιοποίησης βρέθηκε στο επίκεντρο της παρέμβασης του Πωλ Κρούγκμαν, νομπελίστα Αμερικάνου οικονομολόγου μιλώντας σε συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Intrakat Αλέξανδρο Εξάρχου, στο πλαίσιο του 28th Annual Economist Government Roundtable, με θέμα την αποπαγκοσμοποίηση και την επάνοδο του προστατευτισμού και του οικονομικού εθνικισμού.

Ο νομπελίστας οικονομολόγος επισήμανε ότι υπήρξε αποτυχία εκτιμήσεως και προβλέψεων στο ξεκίνημα της παγκοσμιοποίησης για τις επιπτώσεις σε περιοχές του κόσμου αναφορικά με τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες που δημιουργήθηκαν αλλά και επιπτώσεις σε τομείς όπως το περιβάλλον κλπ. Το ζήτημα δεν είναι να προβληθούν τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης ούτε να επιταχυνθούν οι ρυθμοί της αλλά να υπάρξει πραγματική αποτύπωση στην οικονομία. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία πολιτικών που αφορούν το κλίμα αλλά και πολιτικών σχετικά με ζητήματα εθνικής ασφάλειας και να δοθεί χώρος και σε φτωχότερες χώρες να αναπτύξουν πολιτικές στους τομείς αυτούς. Ο Π. Κρούγκμαν αναφέρθηκε στη σημασία μιας συνεργασίας ΗΠΑ-Ευρώπης σε ζητήματα διεθνούς εμπορίου, και ζητημάτων που συνδέονται με αυτό. Αναφερόμενος στις επικείμενες εκλογές εκτίμησε ότι εάν εκλεγεί ο Ντ.Τράμπ οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν σε καθεστώς προστατευτισμού.

Για το μέλλον της Ευρώπης και την ανάγκη να προχωρήσει η Ε.Ε. σε αποφασιστικά βήματα προς το αύριο ώστε να προστατεύσει την οικονομία και τους πολίτες, τοποθετήθηκε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intrakat, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.

Ο επικεφαλής της Intrakat σημείωσε ότι η Ε.Ε. δεν διδάχθηκε πολλά από την προηγούμενη κρίση, με αποτέλεσμα σήμερα να αντιμετωπίζει σοβαρά κύματα ευρωσκεπτικισμού από τους ίδιους τους πολίτες, κάτι που είναι αποτέλεσμα της αποσύνδεσης των προτεραιοτήτων των Βρυξελλών από τις ανάγκες των απλών ανθρώπων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat παρατήρησε, επίσης, ότι, ενώ η Ε.Ε. αποτελεί μονόδρομο για όλους μας, δεν θα πρέπει να δίνεται από τις Βρυξέλλες έμφαση μόνο στην ρύθμιση των αγορών, αλλά πρωτίστως στην παραγωγή διεθνώς ανταγωνίσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι σήμερα τα ευρωπαϊκά προϊόντα είναι τα πιο ακριβά του κόσμου, ενώ την ίδια στιγμή η Ευρώπη εισάγει αγαθά τρίτων χωρών που π.χ. παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα ανταγωνισμού και ηθικής. Και παρατήρησε ότι μονάχα όταν το πρόβλημα αγγίζει τον ευρωπαϊκό πυρήνα, τότε μόνο η Ε.Ε. αντιδρά, όπως έγινε πρόσφατα με την επιβολή δασμών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που παράγονται στην Κίνα χάριν της προστασίας της Ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας από αθέμιτες πρακτικές ανταγωνισμού.

Όπως τόνισε ο κ. Εξάρχου, η Ευρώπη γερνάει σε νοοτροπία και θα πρέπει να αποφασίσει, εάν θα αποκτήσει ομοσπονδιακό χαρακτήρα που θα έχει εργαλεία για να προστατεύει την οικονομία και τους πολίτες και θα ρυθμίζει με κεντρικό τρόπο τα προβλήματα ή εάν θα συνεχίσει να πορεύεται ως ενιαία αγορά με αμφιθυμία, με τον κίνδυνο να ναρκοθετηθεί το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης. Και για αυτό τον λόγο, σχολίασε, θα πρέπει να ανοίξει τώρα η συζήτηση για μία νέα Συνθήκη, εάν θέλουμε η Ευρώπη να ανταπεξέλθει συντονισμένα στις διεθνείς προκλήσεις, όπως οι πόλεμοι που μαίνονται στην περιοχή μας.

Ο επικεφαλής της Intrakat επισήμανε το ελληνικό παράδειγμα των τελευταίων ετών που χαρακτηρίστηκε από την ανάκαμψη της οικονομίας. Και πρόσθεσε ότι η προσπάθεια της χώρας να βγει από την κρίση και να αποφύγει την χρεοκοπία ήταν άνευ προηγουμένου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι είχε τεράστιο χρέος και το ισχυρότερο νόμισμα στον κόσμο, και στέφθηκε από επιτυχία, χάρη στις προσπάθειες και την αντοχή των Ελλήνων πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

