Χρηματιστήριο: Πτώση 0,14% - Στα 157,78 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με μικρή υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών, καθώς κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών απωλειών, που ξεπερνούσε το 1%. Η αγορά υποχώρησε εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο των απειλών του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκά προϊόντα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.597,85 μονάδες, σημειώνοντας μικρή πτώση 0,14%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.581,01 μονάδες (-1,20%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 157,78 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.784.264 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,14%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,59%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+1,89%), του ΟΤΕ (+1,66%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,20%) και της ΔΕΗ (+1,17%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-2,60%), της ΕΥΔΑΠ (-1,85%), της Μυτιληναίος (-1,79%), της Τιτάν (-1,58%) και της Optima (-1,53%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 7.578.520 και 6.681.614 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 34,26 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 31,44 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 32 μετοχές, 74 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,73%) και Mediterra (+8,45%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μπήτρος (-9,76%) και Λανακάμ (-5,00%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA: 14,1600 -1,53%

ΤΙΤΑΝ: 40,6000 -1,58%

ALPHA BANK: 1,8400 -0,22%

AEGEAN AIRLINES: 10,8200 -0,55%

VIOHALCO: 5,5800 -0,53%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,5000 +1,20%

ΔΑΑ: 8,8940 -0,09%

ΔΕΗ: 12,9300 +1,17%

COCA COLA HBC: 41,1000 -0,72%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2600 -0,22%

ΕΛΠΕ: 7,7500 +0,26%

ELVALHALCOR: 2,1400 +0,94%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,6200 +1,89%

ΕΥΔΑΠ: 5,8200 -1,85%

EUROBANK: 2,5000 -0,24%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5200 -1,36%

MOTOR OIL: 21,7800 -0,55%

JUMBO: 26,2200 -2,60%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,1400 -1,79%

ΟΛΠ: 32,7500 -1,21%

ΟΠΑΠ: 17,0800 +0,47%

ΟΤΕ: 14,7400 +1,66%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,5600 +0,22%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,9200 +0,31%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 20,0000 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

