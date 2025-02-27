Λογαριασμός
Χρηματιστήριο: Πτώση 0,14% - Στα 157,78 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αγορά υποχώρησε εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκά προϊόντα

Χρηματιστήριο

Με μικρή υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών, καθώς κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών απωλειών, που ξεπερνούσε το 1%. Η αγορά υποχώρησε εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο των απειλών του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκά προϊόντα.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.597,85 μονάδες, σημειώνοντας μικρή πτώση 0,14%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.581,01 μονάδες (-1,20%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 157,78 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.784.264 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,14%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,59%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+1,89%), του ΟΤΕ (+1,66%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,20%) και της ΔΕΗ (+1,17%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-2,60%), της ΕΥΔΑΠ (-1,85%), της Μυτιληναίος (-1,79%), της Τιτάν (-1,58%) και της Optima (-1,53%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 7.578.520 και 6.681.614 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 34,26 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 31,44 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 32 μετοχές, 74 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,73%) και Mediterra (+8,45%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μπήτρος (-9,76%) και Λανακάμ (-5,00%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA: 14,1600 -1,53%

ΤΙΤΑΝ: 40,6000 -1,58%

ALPHA BANK: 1,8400 -0,22%

AEGEAN AIRLINES: 10,8200 -0,55%

VIOHALCO: 5,5800 -0,53%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,5000 +1,20%

ΔΑΑ: 8,8940 -0,09%

ΔΕΗ: 12,9300 +1,17%

COCA COLA HBC: 41,1000 -0,72%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2600 -0,22%

ΕΛΠΕ: 7,7500 +0,26%

ELVALHALCOR: 2,1400 +0,94%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,6200 +1,89%

ΕΥΔΑΠ: 5,8200 -1,85%

EUROBANK: 2,5000 -0,24%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5200 -1,36%

MOTOR OIL: 21,7800 -0,55%

JUMBO: 26,2200 -2,60%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,1400 -1,79%

ΟΛΠ: 32,7500 -1,21%

ΟΠΑΠ: 17,0800 +0,47%

ΟΤΕ: 14,7400 +1,66%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,5600 +0,22%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,9200 +0,31%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 20,0000 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

