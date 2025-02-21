Μυτιληναίος: Νέες επιχειρηματικές κινήσεις ενόψει εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Δύο επιχειρηματικές κινήσεις, μία από τις οποίες θα είναι πολύ σημαντική και θα αλλάξει συνολικά την εικόνα για την εταιρεία, ανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος παρουσιάζοντας χθες στους οικονομικούς αναλυτές τα αποτελέσματα του 2024.

Περισσότερες ανακοινώσεις θα γίνουν στις 28 Απριλίου στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του Investor Day της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Χρηματιστηρίου (London Stock Exchange, LSE). Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της METLEN πρόκειται να εισαχθούν στο LSE, ενώ η διαπραγμάτευση - όπως έγινε χθες γνωστό - αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του τρίτου τριμήνου του έτους.

Ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε επίσης ότι - σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο που θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο στο Λονδίνο - τα λειτουργικά κέρδη το 2028 θα ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ (από 1 δισ. ευρώ το 2024 που ήταν και το ιστορικό υψηλό μέχρι στιγμής) χωρίς όμως στο μέγεθος αυτό να υπολογίζεται η συνεισφορά των νέων επιχειρηματικών κινήσεων. Ακόμη, ανήγγειλε σημαντική συμφωνία στον τομέα της κατασκευής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ένας κλάδος της εταιρείας που γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη λόγω της έλλειψης διεθνώς του απαιτούμενου εξειδικευμένου προσωπικού για την υλοποίηση τέτοιων έργων.

Αναφερόμενος στην εσωτερική αγορά ο κ. Μυτιληναίος είπε ότι ο στόχος για μερίδιο αγοράς 30 % στη λιανική του ρεύματος (που αντιστοιχίζεται με το παραγωγικό δυναμικό της εταιρείας) θα επιτευχθεί το πιθανότερο με επιθετική εμπορική πολιτική και όχι με νέες εξαγορές εταιρειών προμήθειας που θεωρείται πιο ακριβή λύση. Το μερίδιο μετά την εξαγορά της Volterra πλησιάζει το 20%.

Σε ερωτήσεις σχετικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει ειρήνη αλλά εξίσου σημαντικό είναι το τι ειρήνη θα υπάρξει. Είναι διαφορετικό όπως είπε αν είναι όλοι ικανοποιημένοι και διαφορετικό αν η Ουκρανία καταρρεύσει ή οδηγηθεί σε εμφύλιο. Πάντως, αν αρθούν οι κυρώσεις προς τη Ρωσία (και σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο Κατάρ και τον Κόλπο του Μεξικού), δεν υπάρχει καμία αμφιβολία - είπε - ότι οι τιμές του φυσικού αερίου θα καταρρεύσουν ίσως και κάτω από τα 20 ευρώ ανά μεγαβατώρα, από 50 ευρώ που είναι τώρα.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις από την απόφαση του προέδρου Τραμπ για επιβολή δασμών 25 % στο αλουμίνιο, είπε ότι η μοναδική συνέπεια θα είναι να πληρώνουν κατά 25% ακριβότερα το αλουμίνιο οι καταναλωτές στις ΗΠΑ, που είναι έντονα εισαγωγική χώρα.

Ο κ. Μυτιληναίος εκτίμησε ότι το 2025 θα υπάρξει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας, κάτι που φαίνεται ήδη από τα έως τώρα μεγέθη του πρώτου τριμήνου. Τέλος, το μέρισμα για τη χρήση του 2024 αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1,53 και 1,55 ευρώ ανά μετοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

