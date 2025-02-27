Ζήτημα χρόνου οι δασμοί σε ευρωπαϊκά προϊόντα από τον Τραμπ

Από μέρα σε μέρα αναμένει η Κομισιόν την επιβολή περιοριστικών μέτρων στις εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων από τον Ντόναλντ Τραμπ ιδιαίτερα μετά τις χθεσινές εκ νέου «απειλές» του για δασμούς ύψους 25%.



Κατά το χθεσινό πρώτο υπουργικό συμβούλιο στον Λευκό Οίκο επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες, που εξέφραζαν τις τελευταίες μέρες Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες -στη βάση πληροφοριών τους -ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα επέβαλλε δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως τις 10 Μαρτίου. Είχε προηγηθεί η μάλλον αποτυχημένη προσπάθεια του αρμόδιου Επιτρόπου Μάρος Σέφκοβιτς να πείσει τους Αμερικανούς συνομιλητές του να αποφευχθούν οι δασμοί «που θα ζημιώσουν και τις δύο πλευρές του Ατλαντικού».



«Οι Αμερικανοί είναι ανένδοτοι, καθώς δεν αντιλαμβάνονται τη διαφορά του ΦΠΑ και των δασμών και θεωρούν ότι οι εισαγωγές τους στην ΕΕ βλάπτονται από άδικους φόρους» ανέφερε χαρακτηριστικά ανώτατη ευρωπαϊκή πηγή.



Και ο Γάλλος πρόεδρος φαίνεται πάντως ότι απέτυχε να πείσει τον Τραμπ να αποφύγει έναν εμπορικό πόλεμο με την ΕΕ Ο Εμμανουέλ Μακρόν που συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του τη Δευτέρα, είχε εμφανιστεί βέβαιος ότι είχε πείσει τον Τραμπ να μην συγκρουστεί με την ΕΕ αλλά να επικεντρωθεί στην Κίνα. «Δεν μπορείς να έχεις εμπορικό πόλεμο με την Κίνα και την Ευρώπη, την ίδια στιγμή. Ελπίζω ότι τον έπεισα» είχε δηλώσει σε αμερικανικό δίκτυο ο Μακρόν.



Χθες ο Τραμπ δήλωσε πάντως ότι σύντομα θα ανακοινώσει τις λεπτομέρειες σχετικά με τους δασμούς εναντίον της ΕΕ. «Πήραμε μια απόφαση και θα την ανακοινώσουμε πολύ σύντομα. Θα φθάσουν (σ.σ. οι δασμοί) στο 25%». Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύθηκε να απαντήσει «με σαφήνεια και άμεσα» στους «αδικαιολόγητους» εμπορικούς φραγμούς, προειδοποιώντας δηλαδή ότι είναι έτοιμη να «απαντήσει» γρήγορα εναντίον των νέων δασμών.

«Η ΕΕ θα αντιδράσει σθεναρά»

Το «μπλοκ» είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ μαζί με την Κίνα. Ο Τραμπ -που δήλωσε χθες ότι θα επιβληθούν την ερχόμενη εβδομάδα δασμοί 25% στον Καναδά και το Μεξικό - δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους δασμούς στην ΕΕ ωστόσο ανέφερε την αυτοκινητοβιομηχανία, τονίζοντας ότι θα υπάρξουν «γενικά» δασμοί. «Και θα αφορούν αυτοκίνητα, και άλλα πράγματα» είπε.



«Η ΕΕ θα αντιδράσει σθεναρά και άμεσα ενάντια σε αδικαιολόγητα εμπόδια στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, ακόμη και όταν οι δασμοί χρησιμοποιούνται για να αμφισβητήσουν νομικές και αμερόληπτες πολιτικές. Η ΕΕ θα προστατεύει πάντα τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές από αδικαιολόγητους δασμούς» ήταν το πρώτο σχόλιο χθες, εκπροσώπου της Κομισιόν.



H άμεση απάντηση της ΕΕ θα είναι να επανέλθουν σε ισχύ στα τέλη Μαρτίου οι δασμοί σε προϊόντα των ΗΠΑ, που είναι σε αναστολή και που επιβλήθηκαν το 2018 ως «αντίποινα» στους αμερικανικούς δασμούς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Η ΕΕ «στοχοποίησε» με αντίποινα τότε εισαγωγές εμβληματικών αμερικανικών προϊόντων όπως οι μηχανές Harley-Davidson, παντελόνια τζιν και ουίσκι, μέτρα που ανεστάλησαν, μόλις τον περασμένο Μάρτιο.



Σε κάθε περίπτωση, η Κομισιόν έχει όπλα στη «φαρέτρα» της σε πιθανό νέο εμπορικό «πόλεμο» με την Ουάσινγκτον, αναφέρουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Ειδικότερα, η ΕΕ διαθέτει πλέον το λεγόμενο «εργαλείο κατά του εξαναγκασμού» (anti-coercion instrument), τη θεσμοθετημένη δυνατότητα της ΕΕ να αμυνθεί σε κινήσεις εναντίον της και να επιβάλει περιορισμούς στο εμπόριο υπηρεσιών αν κρίνει πως μια τρίτη χώρα χρησιμοποιεί τους δασμούς ως «εργαλείο» για να «εκβιάσει» πολιτικές αλλαγές.

