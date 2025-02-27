Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Στόχος το κενό ΦΠΑ το 2029 να φτάσει στο 5%

Η Ελλάδα θα προσεγγίσει τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο στο κενό ΦΠΑ τα επόμενα τέσσερα χρόνια ανέφερε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής, στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που πραγματοποιείται 26 και 27 Φεβρουαρίου στην Αλεξανδρούπολη.

Περιγράφοντας τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής χάρη στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο κ. Πιτσιλής είπε: «Το myDATA έχει ήδη ένα σημαντικό αποτύπωμα στη μάχη αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής με 3,6 εκατομμύρια συναλλαγών, 1,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις και τη προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το κενό ΦΠΑ, που είναι ο ευρωπαϊκός δείκτης για το ύψος της φοροδιαφυγής, από το 29% όπου βρισκόταν το 2017, σε 13,7% σήμερα και στόχος μας είναι να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή στο 5%, το 2029.»

Παράλληλα, περιέγραψε τα σχέδια για τη δημιουργία ενός Κέντρου Φορολογικού Ελέγχου στη Θράκη στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών στην περιφέρεια και με στόχο την αξιοποίηση των στελεχών που βρίσκονται στις διαφορετικές πόλεις της περιοχής.

Όπως είπε είναι μία από τις μεταρρυθμίσεις που συζήτησε στην περιοδεία που πραγματοποίησε σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματικός ο φορολογικός έλεγχος στην περιοχή της Θράκης.

Σε αυτή την περιοδεία διαπίστωσε και την κακή κατάσταση του κτιρίου του τελωνείου της Ξάνθης, για το οποίο ζήτησε άμεση αναβάθμισή του. «Είδα το τελωνείο της Ξάνθης και ανησύχησα» είπε, «δεν το φανταζόμουν αυτό που είδα, το έχει διαβρώσει η βροχή».

Πηγή: skai.gr

