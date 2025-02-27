ΤτΕ: Μειώθηκαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Ιανουάριο, έναντι αύξησης τον προηγούμενο μήνα

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας αυξήθηκε στο 7,1%, τον Ιανουάριο του 2025, από 5,3% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων μειώθηκε στο 4,3% από 4,6% τον προηγούμενο μήνα ενώ οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 4.787 εκατ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2025, έναντι αύξησης κατά 5.592 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικά τα στοιχεία της ΤτΕ:

I. Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 1.380 εκατ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 3.676 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιανουάριο του 2025, ήταν θετική κατά 290 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 624 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε στο 2,6% από -0,1% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Ιανουάριο του 2025, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 10,0% από 8,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 1.671 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3.053 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιανουάριο του 2025, ήταν αρνητική κατά 1.424 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.895 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 15,9% από 14,0% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 15,9% από 13,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 876 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 2.005 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 16,1% από 15,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 548 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 891 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Ιανουάριο του 2025, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 102 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 102 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους μειώθηκε στο 0,2% από 0,7% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 144 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Ιανουάριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 55 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους παρέμεινε αμετάβλητος στο -0,5%.

II. Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν αρνητική κατά 4.324 εκατ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 5.243 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2024.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Αύξηση κατά 463 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2025, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 349 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -5,9% από 8,4% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν κατά 4.787 εκατ. ευρώ, τον Ιανουάριο του 2025, έναντι αύξησης κατά 5.592 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 4,8% από 4,4% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Μείωση κατά 3.785 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2025, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 3.099 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 10,0% από 10,7% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE μειώθηκαν κατά 3.843 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 2.858 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 58 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 242 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Μείωση κατά 1.002 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιανουάριο του 2025, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 2.493 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 3,1% από 2,4% τον προηγούμενο μήνα.

