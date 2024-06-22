Μικτές τάσεις επικράτησαν την Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους επενδυτές να δείχνουν επιφυλακτικότητα στο τέλος μιας εβδομάδας που σημαδεύτηκε από νέα ρεκόρ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με ελαφρά άνοδο 15,57 μονάδων (+0,04%) στις 39.150,33 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 32,23 μονάδων (-0,18%) στις 17.689,36 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 8,55 μονάδων (-0,16%) στις 5.464,62 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.