Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 1,22% και κέρδη 10,12% από αρχές 2024

Ανέκαμψε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, μετά την ισχυρή πτώση της περασμένης εβδομάδος.

Η ανακοίνωση του mega deal μεταξύ της πώλησης της Τέρνα Ενεργειακή επισκιάστηκε έως έναν βαθμό από την επιβολή έκτακτης εισφοράς 33% στα κέρδη των ΕΛΠΕ και της Motor Oil, αλλά και η διάψευση των προσδοκιών ότι ο οίκος MSCI θα εντάξει το Χ.Α σε λίστα παρακολούθησης με στόχο την αναβάθμισή του στις ανεπτυγμένες αγορές.

Η καλύτερη εικόνα των ευρωπαϊκών αγορών βοήθησε στην ανάκαμψης και της εγχώριας αγοράς, με τις ανησυχίες των επενδυτών για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών φαίνεται να υποχωρεί. Πολλοί αναλυτές λένε τώρα ότι το sell-off στις γαλλικές μετοχές που είδαμε την περασμένη εβδομάδα ήταν υπερβολικό, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα δεν είναι απαραίτητο πως θα επηρεάσει τόσο τις οικονομικές προοπτικές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.424,04 μονάδες, έναντι 1.406,91 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 1,22%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 10,12%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,23% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται σε ποσοστό 10,58%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 0,90%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 0,97%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με οριακή άνοδο 0,05%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 16,94%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε 699.640 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 139,928 εκατ. ευρώ, έναντι 100,240 εκατ. ευρώ την περασμένη εβδομάδα.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 1,107 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 99,051 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 11,163 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

