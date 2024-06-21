Διαθέσιμη νέα έκδοση myAADEapp για πρόσβαση σε δηλώσεις και εκκαθαριστικά

'Αμεση πρόσβαση στις δηλώσεις εισοδήματος και τα εκκαθαριστικά τους έχουν πλέον οι χρήστες του myAADEapp, της επίσημης εφαρμογής της ΑΑΔΕ για κινητές συσκευές, μέσω της αναβαθμισμένης έκδοσης που είναι ήδη διαθέσιμη στο Google Play Store και το App Store (Apple).

Η νέα έκδοση έχει εμπλουτιστεί με νέες λειτουργικότητες και βελτιώσεις στη χρηστικότητα της εφαρμογής, ενώ ενσωματώθηκε η δυνατότητα άντλησης και αποθήκευσης στο myWallet, των ψηφιακών αρχείων:

για τις δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων

o Προεκκαθάριση για 1,3 εκατομμύρια φορολογούμενους / Εισοδήματα - Δαπάνες,

o Δηλώσεις Ε1- Ε2- Ε3,

o Εκκαθαριστικό,

o Συνόψεις της δήλωσης Ε1 και του εκκαθαριστικού

Βεβαίωσης Οφειλής (στα Στοιχεία Ενημερότητας)

Υπενθυμίζουμε ότι, για πρώτη φορά φέτος, εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα στοιχεία προεκκαθάρισης για την αυτόματη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 2023.

Ήδη έχουν ειδοποιηθεί 13.637 φορολογούμενοι, για τους οποίους έχουν σταλεί νεότερα στοιχεία από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που μεταβάλλουν τη φορολογική τους υποχρέωση, για να επισκεφθούν ξανά την εφαρμογή και να δουν το νέο φορολογικό αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα, δρομολογείται η ενημέρωση:

άλλων περίπου 8.000 φορολογουμένων, που με βάση μεταγενέστερες δικές τους ενέργειες ή νεότερα στοιχεία που εστάλησαν για αυτούς, δεν εμπίπτουν πλέον στην προεκκαθάριση και πρέπει να κάνουν τη φορολογική τους δήλωση οι ίδιοι μέχρι τις 26 Ιουλίου,

των φορολογουμένων που έχουν υποβάλει δηλώσεις και εστάλησαν για αυτούς στοιχεία από δημόσιους / ιδιωτικούς φορείς, μετά την υποβολή της δήλωσής τους.

Η ενημέρωση των κινητών συσκευών που διαθέτουν ήδη την εφαρμογή myAADEapp πραγματοποιείται μέσω αυτόματης ενημέρωσης, η οποία προτρέπει τον τελικό χρήστη να επικαιροποιήσει την εφαρμογή.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε την εφαρμογή, μπορείτε να κατεβάσετε το myAADEapp για να έχετε άμεση, γρήγορη και ασφαλή ενημέρωση και πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, από τα Stores:

Για λογισμικό iOS (iPhone)

https://apps.apple.com/us/app/myaadeapp/id6452675995

Για λογισμικό Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myaadeapp&pli=1

