Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να υποχωρεί στα επίπεδα των 1.950 μονάδων. Το Χρηματιστήριο Αθηνών ακολούθησε την πορεία των ευρωπαϊκών αγορών οι οποίες διέγραψαν τα κέρδη που σημείωσαν αρχικά, στον απόηχο της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ και γύρισαν σε αρνητικό έδαφος.

O Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 1.950,12 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,94%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.988,14 μονάδες (+0,99%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 158,63 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 28.722.564 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,97%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε ποσοστό 0,65%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+3,58%), της Jumbo (+0,47%) και του ΟΤΕ (+0,46%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-5,30%), της Viohalco (-4,09%), της Εθνικής (-3,23%), της Τιτάν (-2,30%) και του ΟΛΠ (-2,22%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 6.614.933 και 4.630.796 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 20,95 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 19,58 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 42 μετοχές, 65 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Foodlink (+9,87%) και Ξυλεμπορία(π) (+8,08%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-9,49%) και Elvalhalcor (-5,30%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 6,1200 +0,33%

ΚΥΠΡΟΥ: 6,6600 -0,60%

OPTIMA: 7,1000 -0,84%

ΤΙΤΑΝ: 36,1000 -2,30%

ALPHA BANK: 3,1900 -0,31%

AEGEAN AIRLINES: 12,5400 -0,63%

VIOHALCO: 6,0900 -4,09%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 20,7200 -0,19%

ΔΑΑ: 10,0100 +0,10%

ΔΕΗ: 14,0100 -1,13%

COCA COLA HBC: 45,2600 -0,96%

ΕΛΠΕ: 7,6800 -1,29%

ELVALHALCOR: 2,5000 -5,30%

ΕΘΝΙΚΗ: 11,8250 -3,23%

ΕΥΔΑΠ: 7,5300 +3,58%

EUROBANK: 3,1500 -1,56%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5600 -0,46%

MOTOR OIL: 24,8400 -1,11%

JUMBO: 30,0000 +0,47%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 45,9000 +0,26%

ΟΛΠ: 46,2000 -2,22%

ΟΠΑΠ: 18,7800 -0,32%

ΟΤΕ: 15,3900 +0,46%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,6300 -1,49%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,3000 +0,15%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

