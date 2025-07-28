Μία ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα με τίτλο «Ψηφιακή Ακαδημία Καταναλωτή» θα δημιουργηθεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης του Υπουργείου Ανάπτυξης που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, σκοπός της «Ψηφιακής Ακαδημίας Καταναλωτή» είναι η ενίσχυση της γνώσης των καταναλωτών αναφορικά με τα δικαιώματα τους που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας τους, προκειμένου να μπορούν να προστατευτούν προληπτικά, πριν από τη διενέργεια μίας πράξης αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Η «Ακαδημία Καταναλωτή» θα επιδιώξει την επίτευξη του σκοπού της, μέσω της παροχής ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, σειρά στοχευμένων δράσεων και εργαλειοθήκης άμεσης υποστήριξης καταναλωτών, την ώρα που λαμβάνουν αποφάσεις αγοράς.

Η ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης αφορά την υποβολή πρότασης στο «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης - Δ. Στήριξη του Εμπορίου και Προστασία Καταναλωτή», Άξονας Προτεραιότητας: 1.6 «Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονική μάθηση, κλπ)» με τίτλο «Δημιουργία ψηφιακής Ακαδημίας Καταναλωτή» και ως ημερομηνία λήξης στη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2025.

