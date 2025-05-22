Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,41% - Στα 198,07 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ήπιες πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με τους επενδυτές να προχωρούν σε ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση βραχυχρονίων κερδών.
Η αγορά διόρθωσε μετά από τέσσερις συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 2,80%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.828,31 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,41%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.819,88 μονάδες (-0,87%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 198,07 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.090.789 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,82%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Μυτιληναίος (+2,70%), της Elvalhalcor (+2,03%), της Aegean (+1,95%) και της Optima Bank (+1,21%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-4,00%), της Ελλάκτωρ (-2,59%), της Τιτάν (-2,05%), της Jumbo (-1,86%), της Alpha Bank (-1,85%), του ΟΠΑΠ (-1,74%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,70%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank με 7.900.503 και 7.653.772 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 32,2 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 23,58 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 38 μετοχές, 66 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+10,69%) και Μύλοι Κεπενού (+9,09%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Orilina Properties (-6,33%) και Σαράντης (-4,00%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:5,3500 -0,56%
OPTIMA:18,4400 +1,21%
ΤΙΤΑΝ: 40,7000 -2,05%
ALPHA BANK: 2,6500 -1,85%
AEGEAN AIRLINES: 12,5400 +1,95%
VIOHALCO: 5,7500 -0,86%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,4300 +0,15%
ΔΑΑ:9,9200 -0,40%
ΔΕΗ: 13,4000 +0,68%
COCA COLA HBC:47,0000 +0,21%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,2800 -2,59%
ΕΛΠΕ: 7,6200 -1,30%
ELVALHALCOR: 2,2650 +2,03%
ΕΘΝΙΚΗ: 10,4000 -1,42%
ΕΥΔΑΠ: 5,7900 -1,70%
EUROBANK: 2,6440 -0,60%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,5400 +0,46%
MOTOR OIL: 23,0800 +0,70%
JUMBO: 28,5000 -1,86%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:45,7200 +2,70%
ΟΛΠ:46,2000 -0,43%
ΟΠΑΠ: 20,3000 -1,74%
ΟΤΕ: 16,8100 +0,66%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,7600 -0,10%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4400 -4,00%
