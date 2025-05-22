Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 220,9 εκατ. ευρώ το Μάρτιο του 2025 και 398,4 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Μάρτιο του 2025 εμφάνισε πλεόνασμα 220,9 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 233,9 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αύξηση κατά 5,1% κατέγραψαν το Μάρτιο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 473,4 εκατ. ευρώ, έναντι 450,5 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ αύξηση κατά 16,6% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Μάρτιος 2025: 252,6 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2024: 216,6 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 5,4%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 0,6%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 7,1% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 55,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 398,4 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 471,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση κατά 45,7 εκατ. ευρώ (4,4%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.072,7 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 118,4 εκατ. ευρώ (21,3%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 674,3 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 5,4%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 1,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 4,7% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 41,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Το Μάρτιο του 2025, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 5,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 11,1% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 237,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών μειώθηκαν κατά 1,4% (Μάρτιος 2025: 215,2 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2024: 218,2 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 1,3% (Μάρτιος 2025: 193,4 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2024: 190,9 εκατ. ευρώ), όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 92,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 44,4 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 27,1% και διαμορφώθηκαν στα 52,8 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία που μειώθηκαν κατά 13,2% και διαμορφώθηκαν στα 14,1 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 28,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 32,8 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, μείωση κατά 2,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 26,4 εκατ. ευρώ, όπως και αυτές από τις ΗΠΑ που μειώθηκαν κατά 29,8% και διαμορφώθηκαν στα 55,7 εκατ. ευρώ. Τέλος, πτώση σημείωσαν και οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 74,9% στα 0,4 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 4,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 1.072,7 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 0,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 519,9 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 8,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 526,1 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 434,2 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 0,6%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 5,1% και διαμορφώθηκαν στα 85,7 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 16,3% και διαμορφώθηκαν στα 113,9 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 34,4% και διαμορφώθηκαν στα 32,0 εκατ. ευρώ. Αυξημένες κατά 33,5% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 76,5 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 17,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 72,0 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4,5% και διαμορφώθηκαν στα 143,8 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία διαμορφώθηκαν στα 2,0 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Μάρτιο του 2025 διαμορφώθηκε σε 921,5 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 5,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 17,0%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 12,0% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2024. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε τόσο από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 1,4% όσο και αυτής από τις λοιπές χώρες κατά 9,4%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 324,3 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 15,1%, ενώ μείωση κατά 24,6% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 112,9 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 16,3% και διαμορφώθηκε σε 83,3 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 54,6% σε 21,9 χιλ. ταξιδιώτες. Αύξηση κατά 10,5% παρουσίασε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 46,8 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασε αύξηση κατά 17,1% και διαμορφώθηκε σε 62,7 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τις ΗΠΑ, που αυξήθηκε κατά 19,9% σε 79,9 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 2,7% και διαμορφώθηκε σε 1,3 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,4% και διαμορφώθηκε σε 2.459,0 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 2.332,5 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 14,1%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 8,1%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 1.179,1 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 11,7% και διαμορφώθηκε σε 1.279,9 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 14,2%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 30,7%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 19,6% και διαμορφώθηκε σε 244,5 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 48,7% και διαμορφώθηκε σε 60,6 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 21,4% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 127,6 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 41,8% και διαμορφώθηκε σε 167,5 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 16,2% σε 188,7 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία διαμορφώθηκε σε 1,9 χιλ. ταξιδιώτες.

