Νέο ρεκόρ για το Bitcoin - Ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 111.000 δολάρια

Το Bitcoin ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 111.000 δολάρια, με τους traders να είναι όλο και πιο αισιόδοξοι για τις προοπτικές του κρυπτονομίσματος εν μέσω αυξανόμενης θεσμικής ζήτησης, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ειδικότερα, το Bitcoin ενισχύθηκε έως και 3,3% την Πέμπτη και έφτασε στο ρεκόρ των 111.878 δολαρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg. Στη συνέχεια μάζεψε ελαφρώς τα κέρδη του, και πλέον, σύμφωνα με το investing.com, σημειώνει άνοδο 2,82% τις τελευταίες 24 ώρες και κινείται στα 110.820 δολάρια.

Ένα κύμα αισιοδοξίας ενισχύει το Bitcoin μετά την προώθηση ενός νομοσχεδίου για τα stablecoin στη Γερουσία των ΗΠΑ, που τροφοδότησε τις ελπίδες για μεγαλύτερη ρυθμιστική σαφήνεια για τις εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τάσσεται υπέρ του κλάδου των κρυπτονομισμάτων. Η αυξανόμενη ζήτηση από την εταιρεία του Michael Saylor, Strategy - η οποία έχει συγκεντρώσει Bitcoin αξίας άνω των 50 δισ. δολαρίων - καθώς και η διαρκώς αυξανόμενη λίστα «συλλεκτών» tokens δίνουν ώθηση στο ράλι του κρυπτονομίσματος.

Το τελευταίο ορόσημο του Bitcoin έρχεται την ώρα που ο Τραμπ ετοιμάζεται να συναντηθεί με τους μεγαλύτερους κατόχους του memecoin του σε ένα δείπνο στη λέσχη γκολφ του, λίγο έξω από την Ουάσινγκτον, την Πέμπτη. Η εκδήλωση έχει εγείρει ανησυχίες μεταξύ των ειδικών δεοντολίας, προκαλώντας επικρίσεις σχετικά με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.