ΤτΕ: Αυξημένη κατά 5,4% η τουριστική κίνηση στο πρώτο τρίμηνο 2025

Tα 2,5 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας το πρώτο τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ν΄ αυξηθούν κατά 4,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 φθάνοντας τα 1,072 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 0,3% και διαμορφώθηκαν στα 519,9 εκατ. ευρώ ενώ από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 8,5% και διαμορφώθηκαν στα 526,1 εκατ. ευρώ

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 434,2 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 0,6%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 5,1% και διαμορφώθηκαν στα 85,7 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 16,3% και διαμορφώθηκαν στα 113,9 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 34,4% και διαμορφώθηκαν στα 32,0 εκατ. ευρώ. Αυξημένες κατά 33,5% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 76,5 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 17,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 72,0 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4,5% και διαμορφώθηκαν στα 143,8 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία διαμορφώθηκαν στα 2,0 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στην εισερχόμενη τουριστική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 14,1%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 8,1%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 1,17 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 11,7% και διαμορφώθηκε σε 1.279 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 14,2%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 30,7%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 19,6% και διαμορφώθηκε σε 244,5 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 48,7% και διαμορφώθηκε σε 60,6 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 21,4% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 127,6 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 41,8% και διαμορφώθηκε σε 167,5 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 16,2% σε 188,7 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία διαμορφώθηκε σε 1,9 χιλ. ταξιδιώτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

