Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,24%, και τζίρος στα 72,93 εκατ. ευρώ

Με ήπια υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος.

Η αγορά κινήθηκε κόντρα στην ανοδική κίνηση των ευρωπαϊκών αγορών και της Wall Street, η οποία διευρύνει τα κέρδη της μετά το σήμα του επικεφαλής της Fed για μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.432,60μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,24%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.441,39 μονάδες (+0,37%) και κατώτερη τιμή στις 1.432,26 μονάδες (-0,27%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05%, από τις αρχές Αυγούστου υποχωρεί σε ποσοστό 3,08%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 10,78%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 72,93 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 14.026.900 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,01%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+1,88%), του ΟΛΠ (+1,34%), της Μυτιληναίος (+1,34%) και της Viohlco (+1,01%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-2,58%), της ΕΥΔΑΠ (-2,48%), του ΟΤΕ (-2,14%), της Autohellas (-1,96%) και της Ελλάκτωρ (-1,43%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 2.970.070 και 2.882.561 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Motor Oil με 11,24 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 9,60 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 57 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Revoil +5,22% και Minerva +4,17%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mevaco -4,57% και Foodlink -4,40%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 32,9500 -0,90%

ALPHA BANK: 1,5890 -0,31%

AEGEAN AIRLINES: 10,9800 -0,63%

VIOHALCO: 6,0000 +1,01%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,6600 -0,11%

ΔΑΑ: 7,8000 -0,61%

ΔΕΗ: 11,6000 +0,26%

COCA COLA HBC: 32,0200 +0,69%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0700 -1,43%

ΕΛΠΕ: 7,1000 -0,56%

ELVALHALCOR: 1,8340 +0,44%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,1180 -0,42%

ΕΥΔΑΠ: 5,5100 -2,48%

EUROBANK: 2,0770 -0,62%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0700 -0,98%

MOTOR OIL: 21,1400 -2,58%

JUMBO: 22,6000 -0,88%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,9000 +1,34%

ΟΛΠ:2 6,4000 +1,34%

ΟΠΑΠ: 16,1500 -0,25%

ΟΤΕ: 14,6200 -2,14%

AUTOHELLAS: 11,0000 -1,96%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8940 +1,88%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,1200 -0,78%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,1600 +0,10%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

