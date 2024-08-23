Πάουελ: Ηρθε η ώρα να μειώσει η Fed τα επιτόκια

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) Τζερόμ Πάουελ δήλωσε σήμερα Παρασκευή ότι "ήρθε η ώρα" η κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια καθώς ενισχύονται οι κίνδυνοι στην αγορά εργασίας και ο πληθωρισμός κινείται προς το στόχο του 2% της Fed. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε πότε και πόσο θα περικοπούν τα επιτόκια.

Ο επικεφαλής της Fed, ο οποίος μίλησε σε ένα ετήσιο συνέδριο κεντρικών τραπεζιτών στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ, τόνισε ότι "ο πληθωρισμός έχει μειωθεί σημαντικά. Η αγορά εργασίας δεν είναι πλέον υπερθερμασμένη (overheated) και οι συνθήκες είναι πλέον λιγότερο 'σφιχτές' από εκείνες που επικρατούσαν πριν από την πανδημία". "Οι περιορισμοί στην προσφορά έχουν εξομαλυνθεί. Το τρέχον ποσοστό ανεργίας 4,3% είναι περίπου στο επίπεδο που οι αξιωματούχοι της Fed πιστεύουν ότι είναι συνεπές με τον σταθερό πληθωρισμό μακροπρόθεσμα.

Speech by Chair Powell on the economic outlook at an economic policy symposium sponsored by @KansasCityFed: https://t.co/oBbmwVLBAz



Watch live: https://t.co/xOEbfu9h6K pic.twitter.com/WxwdMOn7jJ — Federal Reserve (@federalreserve) August 23, 2024

Η ομιλία του Τζερόμ Πάουελ έρχεται τη στιγμή που ο πληθωρισμός επιστρέφει σταθερά στον στόχο του 2% για τη Fed, αν και δεν έχει φτάσει ακόμη εκεί. Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας ανεβαίνει αργά αλλά σταθερά, πιο πρόσφατα στο 4,3%. Ωστόσο, ο Πάουελ απέδωσε την αύξηση της ανεργίας στην εισροή νέου δυναμικού στην αγορά εργασίας και σε βραδύτερο ρυθμό προσλήψεων, παρά σε αύξηση των απολύσεων ή σε γενική επιδείνωσή της.



Ο πρόεδρος της Fed απέδωσε το γεγονός ότι η αμερικανική οικονομία απέφυγε την ύφεση στην εμπιστοσύνη της Fed και τις καλά εδραιωμένες προσδοκίες ότι ο πληθωρισμός εν τέλει θα υποχωρούσε.

Η άνοδος του πληθωρισμού, σημείωσε, ήταν "ένα παγκόσμιο φαινόμενο", αποτέλεσμα "της ταχείας αύξησης της ζήτησης αγαθών, των διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού, των στενών αγορών εργασίας και των απότομων αυξήσεων στις τιμές των βασικών εμπορευμάτων".

Οι αγορές εκτιμούν ότι η Fed θα αρχίσει τις μειώσεις των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, παρότι ο Πάουελ αν ‘’άνοιξε τα χαρτιά του’’. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) του Ιουλίου, που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη, ανέφεραν ότι η "συντριπτική πλειονότητα" των αξιωματούχων θεωρεί ότι είναι κατάλληλη μια περικοπή των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, εφόσον δεν υπάρξουν ανατροπές από τα στοιχεία.

Τον Ιούλιο η Federal Reserve διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο, όπως ευρέως αναμενόταν, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι ο πληθωρισμός πλησιάζει ολοένα και περισσότερο στο επίπεδο-στόχο, αντίληψη που θα μπορούσε να "ανοίξει την πόρτα" σε μελλοντικές μειώσεις των επιτοκίων.

Παραμένοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 23 ετών, το εύρος του επιτοκίου των ομοσπονδιακών κεφαλαίων διαμορφώνεται στο 5,25% έως 5,5%.

