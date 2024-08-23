Συνάλλαγμα: Το ευρώ ενισχύεται 0,03%, στα 1,1119 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,03% και διαμορφώνεται στα 1,1119 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 162,4090 γεν, στο 0,8471 με τη στερλίνα και στο 0,9475 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,09% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 146,1050 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,25% και διαμορφώνεται στα 1,3123 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.