Άνοδος 4,3% στον τζίρο του λιανικού εμπορίου το β΄ τρίμηνο σε σχέση με το 2023 

Σε 18,11 δισ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος του λιανικού εμπορίου το β΄ τρίμηνο του 2024, αυξημένος κατά 4,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)ανακοίνωσε σήμερα ότι για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2024 ανήλθε σε 18,11 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2023, όπου είχε διαμορφωθεί σε 17,37 δισ. ευρώ και

αύξηση 15,4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 15,69 δισ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2024 ανήλθε σε 6,57 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2023, όπου είχε διαμορφωθεί σε 6,31 δισ. ευρώ και αύξηση 22,8% σε σχέση με τον πρώτο τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 5,35 δισ. ευρώ.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 είναι:

Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 30,0%.

Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσυκλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους, αύξηση 17,6%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 είναι:

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 3,2%.

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 2,3%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2023 είναι:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αύξηση 6,8%.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αύξηση 5,8%.

Ιούνιος: Αύξηση κύκλου εργασιών επιχειρήσεων κατά 3% σε σχέση με το 2023

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2024 ανήλθε σε 3,91 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,0% σε σχέση με τον Ιούνιο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 3,79 δισ. ευρώ και αύξηση 5,1% σε σχέση με τον Μάιο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 3,72 δισ. ευρώ.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2024 σε σχέση με τον Ιούνιο 2023 είναι:

Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 14,4%.

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 14,3%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2024 σε σχέση με τον Ιούνιο 2023 είναι:

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 10,6%.

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 6,0%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2024 σε σχέση με τον Ιούνιο 2023 είναι:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αύξηση 8,9%.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αύξηση 4,3%.

Η Περιφέρεια που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2024 σε σχέση με τον Ιούνιο 2023 είναι:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μείωση 3,2%.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2023 είναι:

Περιφέρεια Θεσσαλίας, αύξηση 5,3%.

Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 4,8%.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2024 ανήλθε σε 1,09 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,8% σε σχέση με τον Ιούνιο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 1,06 δισ. ευρώ και αύξηση 7,0% σε σχέση με τον Μάιο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 1,01 δισ. ευρώ.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2024 σε σχέση με τον Ιούνιο 2023 είναι:

Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 2,4%.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αύξηση 1,2%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν μείωση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2024 σε σχέση με τον Ιούνιο 2023 είναι:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μείωση 8,4%.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μείωση 1,1%.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Αύξηση 4% του κύκλου εργασιών για το β΄τρίμηνο σε σχέση με το 2023

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ανήλθε σε 10,63 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,0% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 10,22 δισ. ευρώ.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2024 ανήλθε σε 1,37 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,7% σε σχέση με τον Ιούνιο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 1,32 δισ. ευρώ.

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ανήλθε σε 4,99 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3,2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 4,83 δισ. ευρώ.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2024 ανήλθε σε 0,540 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο 2023 που είχε διαμορφωθεί σε 0,544 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

