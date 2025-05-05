Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με κέρδη 0,30% - Στις 1.731,36 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Οριακή άνοδο 0,30%, σημείωσε ο γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη σημερινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 1.731,36 μονάδες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κινήθηκε ενδοσυνεδριακά σε εύρος περίπου 14 μονάδων, με χαμηλό τις 1.718,65 μονάδες και υψηλό τις 1.732,36 μονάδες. Έτσι, πραγματοποιήθηκε ένα ακόμη βήμα προς την επαναπροσέγγιση των φετινών υψηλών (1.749,90 μονάδες), μειώνοντας την απόσταση στο -1,06%.

Η φετινή απόδοση του Γενικού Δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται πλέον σε +17,81%.

Πτώση -0,34% σημείωσαν σήμερα οι τραπεζικές μετοχές, με τον κλαδικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 1.616,06 μονάδες, επηρεασμένος κυρίως από την Eurobank, η οποία προχώρησε σε αποκοπή μερίσματος ύψους 0,105 ευρώ ανά μετοχή. Ο FTSE 25 (μεγάλης κεφαλαιοποίησης) κατέγραψε οριακή άνοδο +0,06% στις 4.284,82 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,83% στις 2.592,35 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών στη σημνερινή συνεδρίαση έφτασε τα 98,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,38 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα). Τη μερίδα του λέοντος στον τζίρο είχε η Τράπεζα Πειραιώς με 16,41 εκατ. ευρώ, και ακολούθησε η Eurobank με 13,95 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ με 9,99 εκατ. ευρώ. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 120,7 δισ. ευρώ. Στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 62 μετοχές από το σύνολο κατέγραψαν άνοδο, 34 υποχώρησαν, ενώ 26 παρέμειναν αμετάβλητες.

Στο μέτωπο των συστημικών τραπεζών, η Eurobank έκλεισε με πτώση -3,11% στα 2,49 ευρώ λόγω αποκοπής μερίσματος. Η Εθνική Τράπεζα κέρδισε +1,34% στα 9,688 ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε οριακή άνοδο κλείνοντας με θετικό πρόσημο +0,08% στα 5,154 ευρώ, ενώ η Alpha Bank παρέμεινε αμετάβλητη στα 2,23 ευρώ. Θετική η εικόνα και για την Τράπεζα Κύπρου, η οποία κατέγραψε +1,36% στα 5,96 ευρώ, πλησιάζοντας το ιστορικό της υψηλό στα 6 ευρώ.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, ο Σαράντης σημείωσε άνοδο +4,06% στα 13,84 ευρώ. Ακολούθησε η μετοχή της Aegean με άνοδο +2,99% στα 12,4 ευρώ και η Ελλάκτωρ με +2,14% στα 1,338 ευρώ. 'Ανοδο άνω του +1% σημείωσαν οι μετοχές της Metlen (+1,88% στα 42,18 ευρώ), της HELLENiQ ENERGY (+1,25% στα 7,695 ευρώ), της ElvalHalcor (+1,25% στα 2,03 ευρώ) και της Aktor (+1,16% στα 5,23 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ξεχώρισε η Alumil με άνοδο +3,2% στα 5,16 ευρώ. Με άνοδο πάνω από +2% κινήθηκαν ανοδικά μετοχή της Κρι Κρι (+2,58% στα 15,92 ευρώ) και του ΑΔΜΗΕ (+2,08% στα 2,94 ευρώ). Κέρδη άνω του +1% σημείωσαν η ΕΧΑΕ (+1,69% στα 5,42 ευρώ), ο ΟΛΠ (+1,5% στα 40,5 ευρώ, νέο ιστορικό υψηλό) και η Autohellas (+1,05% στα 11,6 ευρώ). Πιέσεις δέχθηκαν η Intracom Holdings (-1,78% στα 3,03 ευρώ) και τα Πλαστικά Θράκης (-0,92% στα 3,75 ευρώ).

