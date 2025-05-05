Guardian: Η Ελλάδα προσπαθεί να καλύψει 80.000 θέσεις εργασίας στον τουριστικό τομέα - Η χώρα στρέφεται σε αιτούντες άσυλο και στο εξωτερικό

Στην πρόσοψη της ταβέρνας Καρυάτις σε μια πλατεία με φοίνικες και φυτά κάτω από την Ακρόπολη, η αναγγελία τα λέει όλα: «Ζητείται προσωπικό, σεφ, σερβιτόροι, προσωπικό κουζίνας». Με τον αριθμό ρεκόρ τουριστών που αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα αυτό το καλοκαίρι, οι ιδιοκτήτες του εστιατορίου δεν το ρισκάρουν. «Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρούμε υπαλλήλους», δήλωσε ο Δημήτρης Σταθοκωστόπουλος, ο οποίος διευθύνει το εστιατόριο μαζί με τον αδελφό του, σύμφωνα με τον Guardian. «Ο τουρισμός είναι σίγουρα σε άνοδο, αλλά αυτές τις μέρες οι Έλληνες προτιμούν να δουλεύουν 9 με 5 σε δουλειές γραφείου».

Στην αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της σεζόν, η αναζήτηση προσωπικού που θα κρατήσει τον κλάδο σε εγρήγορση έχει αποκτήσει μια απροσδόκητη επείγουσα σημασία, σημειώνει το βρετανικό μέσο. Μπορεί η Ελλάδα να είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης, αλλά οι εργαζόμενοι είναι σε έλλειψη.

Οι ελλείψεις είναι τέτοιες που μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την άφιξη των τουριστών, εκτιμάται ότι 80.000 θέσεις εργασίας δεν έχουν ακόμη καλυφθεί στον τομέα των τροφίμων και των ξενοδοχείων - τη ραχοκοκαλιά μιας βιομηχανίας που, με ποσοστό 25% του ΑΕΠ, είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας.

Ο Σταθοκωστόπουλος δεν είναι ο μόνος επιχειρηματίας που αγωνίζεται να βρει προσωπικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δημοφιλούς ταβέρνας την πιο πολυσύχναστη εποχή του χρόνου, προσθέτει ο Guardian.

Σε εθνικό επίπεδο, οι ξενοδόχοι βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για να βρουν διευθυντές ρεσεψιόν, καθαριστές, ναυαγοσώστες, σερβιτόρους και μάγειρες. Σε νησιά με μεγάλη επισκεψιμότητα, όπως η Κρήτη και η Ρόδος, οι αναφορές για ξενοδόχους που έχουν «κλέψει» υπαλλήλους από ανταγωνιστές με υποσχέσεις για καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.

«Πρόκειται εν μέρει για κληρονομιά της πανδημίας του Covid-19, την οποία βιώνει όλη η Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ», δήλωσε ο Γιώργος Χοτζόγλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ). «Αυτό που βλέπουμε είναι μια πρωτοφανής έλλειψη εξειδικευμένων και έμπειρων εργαζομένων, ειδικά στον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό κλάδο, μετά την έξοδο των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του lockdown. Πολλοί δεν επέστρεψαν ποτέ. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι απαιτείται να καλυφθούν τώρα 80.000 θέσεις εργασίας».

Για τον Χοτζόγλου ευθύνεται η εποχικότητα του κλάδου. «Μόλις τελειώσει η σεζόν οι εργαζόμενοι δικαιούνται μόνο τρεις μήνες επίδομα ανεργίας. Όταν υπάρχει κρίση κόστους ζωής, πώς αναμένεται να επιβιώσουν ενδεχομένως το υπόλοιπο του έτους;».

Ο τουρισμός δεν είναι ο μόνος τομέας που πλήττεται από την έλλειψη εργατικού δυναμικού. Οι κατασκευές και η γεωργία έχουν επίσης πληγεί από την έλλειψη σε μια χώρα που όχι μόνο βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δραματική δημογραφική μείωση, αλλά εξακολουθεί να ταλανίζεται από την έξοδο περισσότερων από 500.000 κυρίως φοιτητών και εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης στο αποκορύφωμα της σχεδόν δεκαετούς οικονομικής κρίσης.

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, εν μέρει λόγω της πίεσης τοπικών βουλευτών, η κεντροδεξιά κυβέρνηση προσπάθησε να νομιμοποιήσει το καθεστώς περίπου 30.000 μη καταγεγραμμένων μεταναστών, τονίζει ο Guardian. Έχει επίσης υπογράψει μια σειρά διμερών συμφωνιών «για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού» με τρίτες χώρες όπως η Αίγυπτος, το Βιετνάμ, το Μπαγκλαντές, η Γεωργία, η Ινδία και η Μολδαβία.

«Μόλις έλαβα μια πρόταση πρόσληψης από μια εταιρεία στο Ντουμπάι την οποία εξετάζω», δήλωσε ο Σταθοκωστόπουλος. «Ένας Μπαγκλαντεσιανός εργάζεται στην κουζίνα μας και είναι εξαιρετικός. Είναι άνθρωποι από την Ασία και άλλα μέρη του κόσμου που κάνουν πλέον αίτηση για τέτοιου είδους εργασία».

Οι αιτούντες άσυλο, οι οποίοι μέχρι πρότινος παρέμεναν σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, θα αναλάβουν εργασία στη βόρεια Ελλάδα αργότερα αυτό το μήνα, αφού εκπαιδευτούν από την Ελληνική Ένωση Ξενοδόχων - ένα πρωτοποριακό βήμα σε μια χώρα όπου η ακτοφυλακή και άλλοι αξιωματούχοι έχουν κατηγορηθεί από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων για παράνομες απωθήσεις για να κρατήσουν τους μετανάστες σε απόσταση, σημειώνει ακόμη ο Guardian.

Από τότε που ανέλαβε την ηγεσία του υπουργείου Μετανάστευσης τον Μάρτιο, ο Μάκης Βορίδης, έχει ορκιστεί να απελάσει τους «παράνομους μετανάστες», αυστηροποιώντας μια κυβερνητική πολιτική που υιοθετεί μια «σκληρή αλλά δίκαιη» προσέγγιση στη μετανάστευση.

«Είναι αδιανόητο να συζητάμε για έναν αυξανόμενο αριθμό απελάσεων, όταν οι στατιστικές δείχνουν ότι στην Ελλάδα θα πρέπει να καλυφθούν 750.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2050», δήλωσε η Σοφία Κουβελάκη, επικεφαλής του Home Project, μιας οργάνωσης που υποστηρίζει παιδιά προσφύγων και μεταναστών στην Αθήνα. «Περισσότερα από 1.400 παιδιά έχουν περάσει από τις δομές μας και εκατοντάδες έχουν πετύχει όταν τους δόθηκε η ευκαιρία σε συχνά πολύ υψηλά εξειδικευμένες θέσεις εργασίας».

Οι αξιωματούχοι δεν παραγνωρίζουν ότι το δίλημμα της Ελλάδας έχει υποκινηθεί και από την ίδια της την επιτυχία: σε μια αναζωογονημένη οικονομία που είναι επίσης μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη, τα ποσοστά ανεργίας έχουν μειωθεί στο μισό, από 18% σε 9%, τα τελευταία έξι χρόνια.

«Πεντακόσιες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν σε τομείς που κυμαίνονται από τις κατασκευές έως τα logistics, τις υπηρεσίες λιανικού εμπορίου και την υγειονομική περίθαλψη», δήλωσε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, διοικητής της ΔΥΠΑ. «Η ρητορική γύρω από τις κενές θέσεις εργασίας είναι, νομίζω, λίγο υπερβολική, αλλά υπάρχουν ακόμη ανεκμετάλλευτες πηγές εργασίας ... ξεκινώντας από τις γυναίκες».

Ο χρόνος είναι ζωτικής σημασίας. Μέχρι το 2028, το υπουργείο Τουρισμού έχει προβλέψει 40 εκατ. επισκέπτες - σχεδόν τέσσερις φορές τον πληθυσμό της χώρας - ως αποτέλεσμα των αυξημένων αφίξεων κυρίως από τις αναδυόμενες αγορές της Ινδίας και της Κίνας. Η τουριστική περίοδος επιμηκύνεται επίσης, καθώς οι ταξιδιωτικές συνήθειες αλλάζουν με την κλιματική αλλαγή.

Η Ελλάδα έχει αρχίσει να κάνει ενεργές προσλήψεις από το εξωτερικό, διοργανώνοντας εκθέσεις εργασίας σε ημέρες καριέρας στη Γερμανία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτός από τους ξένους, η ελπίδα είναι ότι θα επιστρέψουν και οι Έλληνες που έφυγαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, δήλωσε ο κ. Πρωτοψάλτης.«Λέμε στον κόσμο: Ελάτε πίσω», είπε. «Η ελληνική οικονομία δεν είναι αυτό που θυμάστε. Πάει πολύ καλά».

Πηγή: skai.gr

