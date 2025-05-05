ΙΕΛΚΑ: Οριακή αύξηση στις τιμές των προϊόντων στα σουπερμάρκετ τον Απρίλιο

Οριακή αύξηση +0,23% στις τιμές των προϊόντων στα σουπερμάρκετ τον Απρίλιο 2025 σε σχέση με τον Απρίλιο 2024 καταγράφει έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα.

Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Μάιος 2024-Απρίλιος 2025) καταγράφει μείωση -0,34%. Σημειώνεται συμπληρωματικά ότι οι τιμές του Απριλίου 2025 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάρτιο 2025 καταγράφονται μειωμένες κατά -0,79%.

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών στο 12μηνο καταγράφονται στις κατηγορίες:

- Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -9,43%

- Τροφές και είδη για κατοικίδια: -5,98%

- Τρόφιμα παντοπωλείου: -4,90%

- Ζύμες νωπές & κατεψυγμένες: -4,05%

- Χαρτικά, καλλυντικά & είδη προσωπικής υγιεινής: -3,36%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς μετά την πανδημία και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

Μεγαλύτερες αυξήσεις στο 12μηνο καταγράφονται στις κατηγορίες:

- Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +14,45%

- Φρέσκα κρέατα: +10,08%

- Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +2,79%

- Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +1,80%

- Νερά, αναψυκτικά, χυμοί: +1,55%

Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ, σίγουρα επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών και των ροφημάτων. Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στη μείωση στο ζωικό κεφάλαιο το 2024, λόγω των ασθενειών των ζώων στις περισσότερες περιοχές της επαρχίας και δεύτερον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής). Οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά έχουν να κάνουμε τις καιρικές συνθήκες με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες του 2025 σε σχέση με το 2024. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού, στις τροφές για κατοικίδια και στα τρόφιμα παντοπωλείου λόγω και της αποκλιμάκωσης της τιμής στο ελαιόλαδο. Από τις 23 κατηγορίες που εξετάζονται οι 11 κατέγραψαν μείωση, οι 12 αύξηση.

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σουπερμάρκετ:

- Αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση το τελευταίο δεκαοχτάμηνο στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακήςτεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

- Η πορεία των τιμών των πρώτων υλών τους προηγούμενους μήνες στις διεθνείς αγορές και η ομαλοποίηση της αγοράς. Οι διεθνείς δείκτες πρώτων υλών τροφίμων (π.χ. FAO Food Price Index) καταγράφουν αύξηση από τα μέσα του 2024 στις περισσότερες περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις όπως ο καφές και το κακάο όμως, η επίδραση είναι εντονότερη.

- Κυβερνητικές θεσμικές παρεμβάσεις. Οι αλυσίδες σουπερμάρκετ λειτουργούν σε αυστηρό θεσμικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος κώδικας δεοντολογίας για τις προωθητικές ενέργειες

- Προσφορές και εκπτώσεις. Οι προσφορές και οι εκπτώσεις στο κανάλι του οργανωμένου λιανεμπορίου είναι περισσότερες σε αριθμό, σε ένταση και σε ποσοστιαία έκπτωση, κάτι που επηρεάζει τις τελικές τιμές των προϊόντων.

- Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

- Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.

Πηγή: skai.gr

