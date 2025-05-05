ΣτΕ: «Συνταγματικά ανεκτός» ο τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλης Πικραμένος σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών έκρινε συνταγματικό τον τεκμαρτό τρόπο προσδιορισμού του ετήσιου ελάχιστου καθαρού εισοδήματος των ασκούντων ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όμως, ο φορολογούμενος μπορεί να τον αμφισβητήσει ενώπιον των ΔΥΟ και των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

