ΣτΕ: «Συνταγματικά ανεκτός» ο τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλης Πικραμένος σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών έκρινε συνταγματικό τον τεκμαρτό τρόπο προσδιορισμού του ετήσιου ελάχιστου καθαρού εισοδήματος των ασκούντων ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Όμως, ο φορολογούμενος μπορεί να τον αμφισβητήσει ενώπιον των ΔΥΟ και των Διοικητικών Δικαστηρίων.
