Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω της κατάθεσης δημόσιας πρότασης στην ΕΧΑΕ, βρίσκεται το Euronext, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε καλό στάδιο, με την ελληνική κυβέρνηση να βλέπει τις εξελίξεις θετικά, καθώς το γεγονός ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών θα ενσωματωθεί στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο θα έχει σημαντικά οφέλη για την ελληνική αγορά, τις επιχειρήσεις και την οικονομία γενικότερα.

To Euronext, με ανακοίνωσή του, επιβεβαιώνει ότι έχει ξεκινήσει συζητήσεις με το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. σχετικά με ενδεχόμενη προσφορά για την απόκτηση έως και του 100% των μετοχών της.

Η πρόταση θα περιλαμβάνει την ανταλλαγή μετοχών, αποτιμώντας την ΕΧΑΕ στα 6,90 ευρώ ανά μετοχή και οδηγώντας σε σταθερή ισοτιμία μετατροπής 21,029 κοινών μετοχών της ΕΧΑΕ για κάθε νέα μετοχή της Euronext.

Με βάση την τιμή της μετοχής της Euronext στα 145,10 ευρώ στις 30 Ιουνίου 2025, η ενδεχόμενη πρόταση θα αποτιμήσει το σύνολο του εκδοθέντος και προς έκδοση κοινού μετοχικού κεφαλαίου της ΕΧΑΕ στα 399 εκατ. ευρώ σε πλήρως αραιωμένη βάση. Η υποβολή της προσφοράς υπόκειται στην ολοκλήρωση ελέγχων δέουσας επιμέλειας (due diligence).

Σημειώνεται ότι η μετοχή της ΕΧΑΕ έκλεισε τη συνεδρίαση της Τρίτης στα 6,03 ευρώ, με άνοδο 0,67%.

Ως ο κορυφαίος πανευρωπαϊκός φορέας χρηματιστηριακών αγορών, η Euronext αποτελεί τη βάση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU), στο πλαίσιο της αυξανόμενης ανάγκης για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μια ενδεχόμενη συνεργασία με την ΕΧΑΕ θα συνέβαλε στην υλοποίηση του φιλόδοξου στόχου της Euronext για ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και συνέργειας. Ο ενοποιημένος Όμιλος θα προωθούσε την εναρμόνιση της λειτουργίας των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών με τη χρήση ενιαίας τεχνολογίας για συναλλαγές και μετα-συναλλαγές και κοινό διασυνοριακό πλαίσιο εκκαθάρισης.

Η Euronext συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη ρευστότητα στην Ευρώπη. Διαχειρίζεται περίπου το 25% της συνολικής δραστηριότητας διαπραγμάτευσης μετοχών (cash equity trading) στην Ευρώπη και δραστηριοποιείται σε σημαντικά χρηματοοικονομικά κέντρα όπως είναι το Άμστερνταμ, οι Βρυξέλλες, το Δουβλίνο, η Λισαβόνα, το Μιλάνο, το Όσλο και το Παρίσι.

Μια ενδεχόμενη συμφωνία θα επέτρεπε στους συμμετέχοντες στην ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση που υπερβαίνει τα 6 τρισ. ευρώ. Η αποδεδειγμένη εμπειρία της Euronext στην ενσωμάτωση υποδομών για τις κεφαλαιαγορές αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ελκυστικότητας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς διεθνώς καθώς και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας του ενοποιημένου Ομίλου.

Το ενδιαφέρον της Euronext για την ΕΧΑΕ αντικατοπτρίζει την ισχυρή εμπιστοσύνη της Euronext στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας καθώς και στην αναπτυξιακή προοπτική από την περαιτέρω ενσωμάτωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ότι, σε αυτό το στάδιο, δεν είναι βέβαιο ότι η διαδικασία θα οδηγήσει σε οποιαδήποτε συμφωνία ή συναλλαγή ούτε έχει υποβληθεί σχετική προσφορά.

Η Euronext επιβεβαιώνει ότι θα τηρήσει την πολιτική της όσον αφορά θέματα οικονομικής πειθαρχίας και επενδυτικών κριτηρίων σύμφωνα με το στρατηγικό της σχέδιο. Η Euronext θα ανακοινώσει τυχόν σημαντικές πληροφορίες σε εύθετο χρόνο.

EXAE: Το ΔΣ αξιολογεί την πρόταση εξαγορά του Euronext

Η διοίκηση της ΕΧΑΕ επιβεβαιώνει την πρόταση εξαγοράς που έχει δεχθεί από το Euronext και επισημαίνει ότι την αξιολογεί από στρατηγική και οικονομική σκοπιά.

Προσθέτει ότι θα ανταποκριθεί στην πρόταση του ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου το αμέσως επόμενο διάστημα.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της η ΕΧΑΕ αναφέρει:

«Την 1η Ιουλίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ (Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών) έλαβε μια αυτόκλητη, μη δεσμευτική και υπό όρους πρόταση εξαγοράς με ανταλλαγή μετοχών από την Euronext.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεργασία με τους συμβούλους του, αξιολογεί την πρόταση από στρατηγική και οικονομική σκοπιά.

Επί του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί σε συζητήσεις με την Euronext και θα ανταποκριθεί το αμέσως επόμενο διάστημα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.