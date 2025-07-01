Η ελληνική κυβέρνηση θα ανακοινώσει σύντομα λύση μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού για τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters την Τρίτη.

Περισσότεροι από 50.000 Έλληνες έλαβαν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Τώρα η αποπληρωμή τους έχει γίνει δύσκολη, μετά την εκτόξευση της ισοτιμίας ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ.

«Η προτεινόμενη διευθέτηση θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε στο Reuters ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος με γνώση του ζητήματος.

Σε εθελοντική βάση

Το σχέδιο θα είναι σε εθελοντική βάση. Θα παρέχει μια ευνοϊκή μετατροπή των υπολοίπων δανείων από ελβετικά φράγκα σε ευρώ, με έκπτωση που κυμαίνεται μεταξύ 10% και 25% στη συναλλαγματική ισοτιμία ανάλογα με το εισόδημα των δανειοληπτών, δήλωσε στο Reuters τραπεζική πηγή με γνώση του ζητήματος.

Επί του παρόντος, από τα περίπου 37.000 εναπομείναντα δάνεια, τα 20.000 βρίσκονται στις τράπεζες, ενώ τα 17.000 είναι επισφαλή δάνεια, τα οποία διαχειρίζονται οι servicers.

Η συνολική αξία των δανείων αποτιμάται σε περίπου 5 δισ. ευρώ.

Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν θα επηρεάσει το σχέδιο «Hρακλής» για τα κόκκινα δάνεια, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο.

Ο διακανονισμός θα ανέλθει σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για κάθε τράπεζα, ανάλογα με τη συμμετοχή των δανειοληπτών στη ρύθμιση, δήλωσε τραπεζίτης στο Reuters χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δανειολήπτες όμως, εκτιμούν ότι το προτεινόμενο σχέδιο δεν θα προσφέρει επαρκή ανακούφιση, φτάνοντας τις μερικές χιλιάδες ευρώ σε κάθε οφειλέτη, ενώ ήδη επιβαρύνονται με μια επιπλέον αύξηση περίπου 70% στο αρχικό τους δάνειο.

«Αυτά είναι ψίχουλα. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, έχουμε τρεις συλλογικές αγωγές που εκκρεμούν στα δικαστήρια», επεσήμανε η Δέσποινα Σονιάδου, πρόεδρος του «Συνδέσμου Δανειοληπτών σε Ελβετικό Φράγκο».



Πηγή: skai.gr

